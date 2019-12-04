Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Союзного государства





"В опубликовании текста <…> нет необходимости. Во-первых, население республики дважды высказывало положительное мнение относительно интеграционных процессов с Россией. Во-вторых, согласно действующему законодательству глава государства имеет право самостоятельно подписывать такие документы", — объяснял тогда Михаил Сазонов, помощник Александра Лукашенко.





Владимиром Путиным 8 декабря — ровно через 20 лет после того, как поставил подпись под Договором о создании Союзного государства. Содержание дорожных карт власти решили не раскрывать, В 2019 году история повторяется с дорожными картами по “углублению интеграции” между двумя государствами. Александр Лукашенко планирует подписать их уже со следующим президентом России8 декабря — ровно через 20 лет после того, как поставил подпись под Договором о создании Союзного государства. Содержание дорожных карт власти решили не раскрывать, пишет Еврорадио .









“Не сказал бы, что люди так уж переживают по поводу того, какие документы будут приняты относительно более глубокой экономической интеграции Беларуси и России. Я тоже встречаюсь с людьми и вижу: главное, что их волнует, — чтобы была работа, хорошая зарплата и так далее, — рассказал в интервью пяти независимым белорусским СМИ министр иностранных дел Владимир Макей. — Определённые круги это, конечно, волнует, но ещё раз скажу: публиковать какие-то проекты документов или какие-то наработки сейчас нецелесообразно. Давайте подождём начала декабря, когда состоится встреча [Александра Лукашенеко и Владимира Путина] и будут приняты конкретные решения по всем вопросам”.





Кстати, проект Договора о создании Союзного государства все-таки был опубликован — в начале октября 1999 года. Тогда даже было устроено его общественное обсуждение.



