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В ЕС рассказали о ценности Минских соглашений

Договоренности, достигнутые в Минске - единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе.

Минские соглашения важны тем, что предполагают привлечение России к процессу разведения войск. Об этом заявила Улла Хаканен, представитель Европейской службы внешних действий, ведающая отношениями между ЕС и Украиной, сообщает в среду, 4 декабря, Укринформ.

Эту мысль она высказала во время дискуссии Неопределенность Донбасса: решение конфликта или сдача интересов?, которая состоялась в Брюсселе под эгидой исследовательского центра Вилфреда Мартенса

Хаканен прокомментировала вопрос журналистов относительно позиции Евросоюза по разведению войск, когда подразделения ВСУ выполняют приказы, а тем временем продолжаются обстрелы со стороны формирований, причастность к которым Россия не хочет признавать, несмотря на многочисленные доказательства.


 "Это явление подчеркивает важность Минских соглашений, даже с учетом всех их недостатков. Это пока что единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе. Там есть перечень войск и типов вооружения, которые не должны находиться вблизи контактной линии, и Россия является частью этого формата переговоров. Если это дает ответ на ваш вопрос, насколько Россия является частью этого конфликта... Я думаю, что мы все в этой комнате знаем правильный ответ", - сказала Улла Хаканен.

Представитель ЕС также выразила надежду, что "нормандский саммит", намеченный на 9 декабря в Париже, принесет определенные положительные изменения.


Напомним, накануне глава Еврокомиссии обсудила с Путиным Украину. Урсула фон дер Ляйен провела первый разговор с Путиным в качестве главы Еврокомиссии. 

Ранее Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.
korrespondent.net
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