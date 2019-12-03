Романчук: Два "сценария" для Мясниковича на посту главы ЕЭК

Сложилось впечатление, что сам Лукашенко не представлял себе, как управлять страной без Мясниковича. Они были чуть ли не сиамскими близнецами.





М. Мясникович перепробовал все значимые должности в стране, кроме, понятное дело, президентской. Был министром ЖКХ, руководил Совмином и Администрацией президента, возглавлял Национальную академию наук и Совет Республики.





Кровь и плоть номенклатуры и бюрократии. Пропитался духом государственной коммерции, мазутом механизмов распорядителей чужого. На какую бы должность не посылал его А.Лукашенко, он везде создавал мощный куст реальной власти.





При нём, с его согласия, по его предложению, по его лекалам и при его кадровом обеспечении Беларусь:





1) отказалась от рыночных реформ, местного самоуправления, многовекторности и самостоятельной экономической политики;

2) отказалась от полноценного развития культуры, белорусского языка и национальной символики;

3) отказалась от института свободных цен, свободной торговли и открытой конкуренции,

4) отказалась от политических прав, гражданских свобод, а также свободы слова;

5) сделала ставку на Совок/Госплан, на гигантские программы модернизации госпредприятий, в которых «утопили» более $80 млрд. денег налогоплательщиков;

6) сделала ставку на интеграционные проекты с Россией и другими странами СНГ, из которых сейчас не знаем, как выйти, как отстоять наш суверенитет и базовые принципы справедливости и законности;

7) сделал ставку на крупный государственный бизнес, концерны, холдинги, госбанки, которые на пару с избранными фаворитами из частного бизнеса «доят» налогоплательщиков;

8) заблокировал приватизацию, полноценное развитие человеческого и предпринимательского капитала;

9) зацементировал порочный принцип кадровой политики «я начальник – ты дурак», т. е. принцип отрицательного отбора, который привёл к деградации системы государственного управления;

10) содействовал резкому росту влияния и коммерческих возможностей силовых и контрольных структур в экономической политике.













Это важно помнить, особенно когда отдельные представители бизнеса продолжают говорить: «Хороший мужик!»









Мы же здесь не Мясниковича – мужика обсуждаем, а Мясниковича – политика, бюрократа, законодателя, государственного VIP-а, результаты его очень длинной государственной карьеры. Поэтому уважение к Михаилу Владимировичу – мужику, собеседнику, другу, партнёру по хобби, семьянину – это одно. Совсем другое дело – его профессиональная государственная работа. А вот здесь нужно судить не по лицу и паспорту, а по результатам. Они плачевные.





Беларусь была и остаётся невидимой величиной в мировом ВВП – всего 0,07% и 0,3% экономики стран ЕС. Наш экспорт товаров – мизерные 0,1% мирового. ВВП на душу населения Беларуси составляет всего 17,2% от аналогичного показателя Евросоюза. Наша производительность труда в 4 – 9 раза меньше, чем в развитых странах. Наши квалифицированные кадры, люди с деньгами уезжают из страны. М. Мясникович ещё помнит Беларусь с населением 10,2 млн. Сегодня на ~750 тысяч меньше, а с учётом уехавших осталось менее 8,5 млн. Из них пенсионеров – 2,7 млн. Систему образования трясёт. Система здравоохранения гниёт. Рынок труда лихорадит а пенсионный фонд уже не может работать без поддержки бюджета.





С Россией целовались, клялись в любви – теперь опять полное недопонимание. С Западом враждовали, ненавидели, превратили в страшилку – теперь пытаемся, если не дружить, то хотя бы ездить в гости. Вот результат работы М. Мясниковича на верхушке пирамиды власти более 30 лет. Понятное, дело, главную ответственность за всё это несёт лично А. Лукашенко, но его «серый кардинал» всегда был при нём. Никогда он публично, обоснованно не отстаивал позицию, реализация которой могла бы избежать плачевного итога более чем 25-летнего развития.





И вот назначение М. Мясниковича на должность председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Звучит совсем не как отставка. Даже повышение. И почти приговор самого президента: «Это вам под силу, только вам». Вот так автор интеграции с Россией, её идеолог и бенефициар получил задание, которое сегодня невыполнима. Это как если бы боги поручили очистить Авгиевы конюшни не для Геракла, а хилого сопляка.





Сегодня убедить В. Путина/Кремль принять позицию А. Лукашенко невозможно. М. Мясникович это прекрасно понимает. Значит, он будет делать всё, чтобы создать лично для себя такой статус, который бы защитил его в будущем от гнева А. Лукашенко. Выталкивание М. Мясниковича из привычного, комфортного и ни к чему не обязывающего номенклатурного штаба на фронт военных действий с Россией – это верная политическая смерть. В Беларуси. При нынешнем раскладе. Один сценарий - М. Мясникович смирится, примет неизбежное и уйдёт в отставку, по состоянию здоровья, чтобы отправиться на лечение в тёплые края. Второй сценарий – М. Мясникович сблизится с Кремлём, чтобы сыграть свою лебединую, но одновременно главную политическую песню – президентскую. Тогда ему нужно будет вовремя совершить то, что он уже однажды сделал. В далёком 1994 году он ударил в спину своего начальника премьер-министра В. Кебича и перешёл к первому президенту. Сегодня расклад иной, но сценарий может написаться похожий, но с радикально иными последствиями для Беларуси.





Так или иначе, А. Лукашенко нужны сильные ходы, смелые решения, срочный выход из старой колеи замшелых институтов и заскорузлой системы подавления инициативы, науки и здравого смысла. Очищение Вертикали от М. Мясниковича – это позитив. Это мощный сигнал, но за ним обязательно должны идти новые, содержательные, а не фейковые, типа перемещения министров местами в рамках Совмина или областных вертикальных структур.





Вне сомнения Беларусь ждут самые интересные политические годы в XXI веке. Интересные не с точки зрения пассивного созерцания и развлечения. Тут не попкорном запасаться надо, а впрягаться всем здравомыслящим, патриотичным, граждански активных беларусов в спасение страны от драматических сценариев.







