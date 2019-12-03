На «стене Щеткиной» появилось новое смешное граффити

Неизвестные авторы обыграли избирательный лозунг Дональда Трампа «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой»).









Первые остросоциальное граффити с текстом «Это я придумала налог на безработицу» на этой стене появилось в начале 2017 года. В то время Марианна Щеткина занимала должность министра труда. Возможно, создатели нового граффити вдохновились недавним присвоением Щеткиной почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь».