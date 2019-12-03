На «стене Щеткиной» появилось новое смешное граффити
На каменном заборе, который находится во дворе жилых домов между улицами Карла Маркса, Володарского и проспектом Независимости, известном как «стена Щеткиной», появилась фраза: «Make Щеткина gray again» («Сделаем Щеткину снова серой»), сообщает Еврорадио.
Неизвестные авторы обыграли избирательный лозунг Дональда Трампа «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой»).
Первые остросоциальное граффити с текстом «Это я придумала налог на безработицу» на этой стене появилось в начале 2017 года. В то время Марианна Щеткина занимала должность министра труда. Возможно, создатели нового граффити вдохновились недавним присвоением Щеткиной почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь».
18:36 03/12/2019
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