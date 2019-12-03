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Горбачев обиделся на американцев из-за рекламы

Многие американские СМИ неправильно истолковали события начала девяностых годов и сообщили, что съемки в рекламе ресторанов быстрого питания Pizza Hut означали, что бывший президент СССР был очень бедным человеком.

По сообщениям портала URA.RU, Михаил Горбачёв прокомментировал публикации в американских СМИ, заявив о том, что журналисты неправильно подают эту тему.

«Не понимаю, зачем они вообще решили сейчас поднять эту тему… Да, тогда мне действительно нужны были деньги для работы фонда и для общественной деятельности, поэтому я и решил снять в рекламе. Но ни о какой бедности речи не шло, в деньгах я вовсе не нуждался, особенно, если сравнивать с большинством населения страны», - заявил политик. Также Горбачёв подчеркнул, что находит такие статьи в американской прессе странными, и журналисты из США своими заявлениями его сильно обидели и огорчили. Напомним, что в некоторых американских СМИ появилась информация, что Горбачёв снимался в рекламе из-за бедности.


Журналисты подчеркивали, что бывшему президенту СССР полагалась большая пенсия, однако из-за инфляции, произошедшей в России в начале девяностых, размер пенсии Горбачева составлял всего 2 доллара. Журналисты напомнили, что тогда президентом России был Борис Ельцин, а фонд Горбачева встал в оппозицию. Впервые рекламный ролик появился в телеэфире в 1997 году, и главным героем стал Михаил Горбачёв.
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