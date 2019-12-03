Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"В этом - весь белорусский характер"

Это вот только вдумайтесь.

"В этом - весь белорусский характер"
История из Минска, опубликовал тутбай. Медсестра Мария возвращается с работы. У входа в метро она слышит, что там, внутри, мужчине становится плохо. 

Девушка очень хочет помочь. Поэтому она быстро покупает жетон, проходит по нему внутрь и там уже помогает.

Судя по фото, Маша - очень красивая и у неё впереди длинная и счастливая жизнь.


У меня же по итогу остался лишь один вопрос: для покупки жетона она отстояла ли очередь?

Маша, ты - мой кумир. Ты - зеркало и душа этой нации. Нации, народ которой в ходе протестных акций переходит дорогу строго на разрешительный сигнал светофора. 

Нации, где медсестра, чтобы помочь человеку, которому внезапно стало плохо в метро, попадает в это метро лишь купив жетон - и хорошо, если это происходит быстро и нет очереди, а то ведь и очередь надо отстоять дисциплинированно.

У нашего народа всё было бы замечательно, просто прекрасно, мы бы быстрей всех постсоветских республик стали членом ЕС, догнали бы Германию и, может быть, давали бы в долг России, если бы хорошо попросила.

Потому что порядок и дисциплина у нас настолько в крови, что никаким немцам за нами не угнаться.

Нам в одном не повезло: что нам, таким дисциплинированным, Лукашенко построил авторитаризм и диктатуру. 

Эх, Лукашенко, построил бы ты нам демократию, мы бы при демократии переходили на зелёный свет, оказывали помощь по жетону, не опаздывали бы на работу, не давали взяток и удивляли бы всех своей дисциплинированностью.

А так у нас судьба такая: нам как сказали, мы так и живём. 

Не нарушаем и без жетона за флажки не рвёмся...
Петр Кузнецов
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru