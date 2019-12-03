"В этом - весь белорусский характер"

История из Минска, опубликовал тутбай. Медсестра Мария возвращается с работы. У входа в метро она слышит, что там, внутри, мужчине становится плохо.





Девушка очень хочет помочь. Поэтому она быстро покупает жетон, проходит по нему внутрь и там уже помогает.





Судя по фото, Маша - очень красивая и у неё впереди длинная и счастливая жизнь.









У меня же по итогу остался лишь один вопрос: для покупки жетона она отстояла ли очередь?





Маша, ты - мой кумир. Ты - зеркало и душа этой нации. Нации, народ которой в ходе протестных акций переходит дорогу строго на разрешительный сигнал светофора.





Нации, где медсестра, чтобы помочь человеку, которому внезапно стало плохо в метро, попадает в это метро лишь купив жетон - и хорошо, если это происходит быстро и нет очереди, а то ведь и очередь надо отстоять дисциплинированно.





У нашего народа всё было бы замечательно, просто прекрасно, мы бы быстрей всех постсоветских республик стали членом ЕС, догнали бы Германию и, может быть, давали бы в долг России, если бы хорошо попросила.





Потому что порядок и дисциплина у нас настолько в крови, что никаким немцам за нами не угнаться.





Нам в одном не повезло: что нам, таким дисциплинированным, Лукашенко построил авторитаризм и диктатуру.





Эх, Лукашенко, построил бы ты нам демократию, мы бы при демократии переходили на зелёный свет, оказывали помощь по жетону, не опаздывали бы на работу, не давали взяток и удивляли бы всех своей дисциплинированностью.





А так у нас судьба такая: нам как сказали, мы так и живём.





Не нарушаем и без жетона за флажки не рвёмся...