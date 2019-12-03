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Пут Первого: Лукашенко встретится с Путиным в Сочи 7 декабря

Лукашенко не сможет дать интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову 6 декабря, о чем сообщил сам Венедиктов в своем телеграм-канале.

«Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи. Путин вместо Венедиктова», — написал Венедиктов.



Как уточняет Пул Первого, встреча Лукашенко и Путина в Сочи намечена на 7 декабря. 


Ранее сообщалось, что 6 декабря в Сочи встретятся премьер-министры двух стран. Главы правительств намерены еще раз обсудить дорожные карты, разрабатываемые в рамках программы "углубления" интеграции в "союзном государстве". 

Предполагается, что они должны быть подготовлены к дате 20-летия подписания "союзного договора" — 8 декабря. Пакет документов будет предложен на рассмотрение главам государств.


О том, что «Эхо Москвы» получило одобрение на большое интервью от пресс-службы президента Беларуси, Алексей Венедиктов похвастался еще в октябре, напоминает reform.by

Несколько дней назад он подтвердил информацию и уточнил, что ему назначили встречу на 10:30 утра 6 декабря. 

Приближенный к Кремлю журналист рассказал, что, по его информации, президенты двух стран договорились встретиться «еще пару раз» до 8-го декабря, поэтому интервью из-за плотного графика Александра Лукашенко может не состояться.

Напомним, еще одно важное событие ожидается накануне встречи Лукашенко и Путина. 
"Белорусский партизан"
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