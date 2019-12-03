Пут Первого: Лукашенко встретится с Путиным в Сочи 7 декабря

«Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи. Путин вместо Венедиктова», — написал Венедиктов.













Как уточняет Пул Первого, встреча Лукашенко и Путина в Сочи намечена на 7 декабря.









Ранее сообщалось, что 6 декабря в Сочи встретятся премьер-министры двух стран. Главы правительств намерены еще раз обсудить дорожные карты, разрабатываемые в рамках программы "углубления" интеграции в "союзном государстве".





Предполагается, что они должны быть подготовлены к дате 20-летия подписания "союзного договора" — 8 декабря. Пакет документов будет предложен на рассмотрение главам государств.













Несколько дней назад он подтвердил информацию и уточнил, что ему назначили встречу на 10:30 утра 6 декабря.





Приближенный к Кремлю журналист рассказал, что, по его информации, президенты двух стран договорились встретиться «еще пару раз» до 8-го декабря, поэтому интервью из-за плотного графика Александра Лукашенко может не состояться.





Напомним, еще одно важное событие ожидается накануне встречи Лукашенко и Путина.



