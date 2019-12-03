



Об этом сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.





"Это уже, наверное, не секрет - встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств", - сказала Эйсмонт.





По ее словам, после встречи глав правительств "и состоится основная встреча, о которой так много сейчас говорят".







