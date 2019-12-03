



Глава Белого дома также призвал членов Демократической партии в палате представителей конгресса США «вновь вернуться к работе».





«Срочные новости: президент Украины заявил, что президент Трамп не делал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия во время телефонных разговоров. Спасибо, президент Зеленский. Дело [об импичменте] закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать!» — написал Трамп.





Накануне Трамп заявил, что процедура импичмента стала огромным стимулом, помогающим объединять республиканцев. «Республиканцы никогда не были такими едиными, как сейчас. Так что это действительно отличная вещь в некоторых отношениях, но в других — это позор», — сказал он (цитата по The New York Times).





В интервью Der Spiegel, опубликованном в понедельник, 2 декабря, Зеленский опроверг, что Трамп в обмен на предоставление военной помощи Киеву просил его начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и компании Burisma, в совет директоров которой входил его сын Хантер.





«Я не говорил с президентом США Трампом в таком ключе: я передам вам это, а вы мне это. Так я говорил с президентом Путиным — вы отпускаете этих людей, мы освобождаем этих», — заявил он.









Зеленский также подчеркнул, что «совсем не понимает» обвинений в предоставлении «услуги за услугу», услышанных на слушаниях по импичменту Трампа в ноябре, и не хочет «создать у Вашингтона впечатление», что Украина — нищая коррумпированная страна.





«Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие. Но нужно понимать, что мы находимся в состоянии войны. И если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать какую-либо помощь. Речь идет не о quid pro quo («услуга за услугу». — РБК), это просто помощь сама по себе», — добавил украинский лидер.





Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила в конце сентября о начале процедуры импичмента в отношении президента США. Поводом для этого стала публикация WSJ о том, что Трамп в ходе разговора в июле потребовал от Зеленского начать расследование против Байденов (Джо Байден — один из потенциальных противников Трампа на президентских выборах 2020 года).









Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку беседы, в ходе которой Трамп, в частности, указал на «несправедливое» увольнение украинского генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году, который вел расследование против Burisma.











