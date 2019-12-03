В качестве причин этих судьбоносных для человечества изменений он назвал, в том числе, демографические причины, пишет ru.oxu.az





"На протяжении веков мировая ось проходила на Западе, а сегодня она сместилась на Восток. Из семи миллиардов человек, населяющих планету, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре - лишь 800 миллионов", - сказал Н.Саркози, видео выступления которого приводится на сайте газеты Mundo.





Опытный политик наверняка имел ввиду возрастающую роль экономического взаимодействия России, Китая и других азиатских государств, а также крупные транспортные, энергетические, инфраструктурные проекты, осуществляемые на азиатском континенте.









Смещение мировой оси с Запада на Восток также можно связать с тем, что если применять понятие "запад" к Европе, то этот материк практически полностью зависим от энергоресурсов, поставляемых по различным трубопроводам из восточных стран.





Что касается процентного отношения населения планеты, проживающего в Азии и в других регионах планеты, то слова Саркози можно отнести также и к национальному разнообразию европейских стран. Известно, что за последнее десятилетие стартовавшие с началом "арабской революции" миграционные процессы существенно изменили демографическую картину в Европе. В результате европейцы вынуждены делить сегодня места своего исторического проживания с представителями мусульманского мира.





Да и в самой Франции стремительно меняется процентное соотношение французов к потомкам переселившихся сюда десятки и сотни лет назад выходцев из Северной Африки и Азии. И еще неизвестно, какими могут быть результаты президентских и парламентских выборов, которые пройдут спустя 10-20 лет в этой стране, где наблюдается тенденция к росту мусульманского населения.









Возможно, прав Саркози и в том, что кризис Евросоюза вызван устаревшими идеями. По словам французского экс-президента, "не может быть единой Европы из 27 стран". Вместо этого Саркози видит "четыре Европы": Шенгена, евро, обороны и союза, поэтому призывает отказаться от старых концепций и думать о "будущих Европах". Эта ситуация, отмечает Саркози, привела, в частности, к Brexit, который он назвал "безумием, драмой и историческим противоречием".





К словам бывшего президента можно добавить, что время сменяет не только политиков, но и геополитические и экономические реалии. Когда-то создание Евросоюза виделось многим некоей панацеей для Старого света. Инструментом, который, объединив различные культуры и экономики, должен был вывести Европу из тяжелого кризиса, в котором оказался материк, переживший две мировые войны.





В целом же в любом объединении существуют факторы продвижения собственных интересов. После исчезновения социалистического лагеря в Европе страны, входившие в него, вступили в Евросоюз. Однако многие из них так и остались слабым придатком экономически мощных Великобритании, Франции, Германии. Поэтому в словах Саркози присутствует истина касательно невозможности существования единой Европы, состоящей из 27 стран. Каждая из них, естественно, имеет свои интересы, которые могут быть отличны от общепринятых в ЕС. Кроме того, бюрократические препоны Брюсселя во многом ограничивают развитие ряда европейских стран.





Когда Саркози призывает Европу "перестать быть неподвижной в изменчивом мире", скорее всего, он высказывает пожелание Старому свету быть менее зависимым от внешнеполитического курса и экономических интересов Вашингтона, который старается все более довлеть над умами и пожеланиями европейских политиков.









Невысокого мнения французский политик придерживается и о Дональде Трампе, избрание которого президентом США он считает одним из симптомов упадка Запада.





По словам Саркози, ему нравится видеть США сильной державой, "которая бы указывала путь", однако он признался, что "никогда не считал, что посты в Twitter могут сделать кого-либо сильным".







