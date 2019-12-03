Газета.ru: Лукашенко крайне важно выиграть время

«Лукашенко строит фундамент» — под таким вышла редакционная статья, посвященная официальному визиту главы Беларуси в Белград.





По мнению российских обозревателей, «на фоне переговоров о создании Союзного государства Беларуси крайне важно заручиться как можно большим количеством не просто друзей за рубежом, но и партнеров».





Газета.ru пишет, что Александр Лукашенко приступил к реализации более открытой политики: «В октябре он посетил Казахстан, где были согласованы основные параметры сделки по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию.





В ноябре впервые за три года посетил страну-член ЕС — Австрию, где он опять же заявил, что придает «большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества».









Визит политика в Вену многими политологами был воспринят как инструмент торга с Москвой. Вместе с тем отрицательное сальдо торговли Беларуси с Россией составляет более $9 млрд в год, на что указывает в последнее время Лукашенко.





На фоне подобных заявлений белорусскому лидеру крайне важно выиграть время и привести экономику страны в нормальное состояние хотя бы до следующих президентских выборов. Именно экономические факторы заставляют главу государства искать новые возможности за рубежом, и Сербия кажется Лукашенко вполне подходящим для этого партнером», пишет gazetaby.com



