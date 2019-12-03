Зимовский обижен на белорусскую оппозицию: «Они даже пьянку на ликероводочном заводе не организуют»
5 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко собирается выступить с обращением к народу, и многие эксперты считают, что он сделает историческое заявление. Бывший главный пропагандист Белорусского телевидения Александр Зимовский объяснил российской Национальной службе новостей, в чем "цимус" ситуации.
«В Беларуси почти каждое публичное заявление Лукашенко называется историческим, да он и сам так говорит. Никто там особо не удивляется, когда рутинные посиделки президента с чиновниками руководитель республики начинает словами: «Мужики, я сейчас с вами провожу историческое совещание», - заявил Зимовский. По его словам, в Беларуси активировалась оппозиция, выступающая против интеграции с Россией, однако оппозиционные силы даже при большом желании не смогут организовать майдан. Зимовский подчеркнул, что уже много лет оппозиция Беларуси находится в таком состоянии, что даже не сможет организовать пьянку на ликёроводочном заводе.
Даже если у оппозиции появятся серьезные намерения организовать какие-либо протесты, у неё не хватит способности и ресурсов. Политолог указал на то, что белорусская оппозиция не находится в тесном контакте с Западом. Волнения в Беларуси политолог объясняет предстоящей встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина. Во время этих переговоров лидеры двух стран рассмотрят дорожные карты по интеграции. Однако, по мнению Зимовского, при этом в Минске нет и не будет подготовки к противостоянию.
"Белорусский партизан"
09:35 03/12/2019
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