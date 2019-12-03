



«В Беларуси почти каждое публичное заявление Лукашенко называется историческим, да он и сам так говорит. Никто там особо не удивляется, когда рутинные посиделки президента с чиновниками руководитель республики начинает словами: «Мужики, я сейчас с вами провожу историческое совещание», - заявил Зимовский. По его словам, в Беларуси активировалась оппозиция, выступающая против интеграции с Россией, однако оппозиционные силы даже при большом желании не смогут организовать майдан. Зимовский подчеркнул, что уже много лет оппозиция Беларуси находится в таком состоянии, что даже не сможет организовать пьянку на ликёроводочном заводе.





Даже если у оппозиции появятся серьезные намерения организовать какие-либо протесты, у неё не хватит способности и ресурсов. Политолог указал на то, что белорусская оппозиция не находится в тесном контакте с Западом. Волнения в Беларуси политолог объясняет предстоящей встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина. Во время этих переговоров лидеры двух стран рассмотрят дорожные карты по интеграции. Однако, по мнению Зимовского, при этом в Минске нет и не будет подготовки к противостоянию.