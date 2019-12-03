Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Роман Яковлевский: Лукашенко имеет амбиции миротворца и не только на Донбассе

Была Вена – сейчас Белград. Александр Лукашенко в Сербии сегодня и завтра. В планах переговоры с президентом Александром Вучичем в узком и расширенном составе.

Ряд других высоких встреч. Речь о политическом диалоге и экономическом сотрудничестве.

В эти дни Белград принимает и белорусско-сербский бизнес форум. Сербия – кандидат в члены Евросоюза с 2012 года, а также имеет договор о сотрудничестве с НАТО, хотя не является членом альянса. А также известна своими пророссийскими настроениями. Случаен ли визит Александра Лукашенко в Белград?


На эту тему Белсат поговорил с политическим обозревателем Романом Яковлевским. (См сюжет).

«На прошлой неделе состоялась встреча ОДКБ в Бишкеке, на ней акцентировалось внимание на усиление миротворческой роли организации. Официальный Минск в последнее время очень открыто заявляет о своих амбициях миротворца и не только на Донбассе. По моему мнению этот вопрос будет обсуждаться в Белграде.


 Интересно и то, что Александр Лукашенко 3 декабря встречается с президентом Сербии Александром Вучичем, а уже 4 декабря президент Вучич встречается с Путиным. Сегодняшние отношения между Белградом и Москвой затруднены шпионским скандалом. Я полагаю, что Лукашенко решает не только экономические вопросы, но и милитарные вопросы между Беларусью и Сербией».

Фото: БелТА
Сергей Подсосонный/ИР belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru