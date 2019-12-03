Ряд других высоких встреч. Речь о политическом диалоге и экономическом сотрудничестве.





В эти дни Белград принимает и белорусско-сербский бизнес форум. Сербия – кандидат в члены Евросоюза с 2012 года, а также имеет договор о сотрудничестве с НАТО, хотя не является членом альянса. А также известна своими пророссийскими настроениями. Случаен ли визит Александра Лукашенко в Белград?









Романом Яковлевским. (См сюжет). На эту тему Белсат поговорил с политическим обозревателемСм сюжет).





«На прошлой неделе состоялась встреча ОДКБ в Бишкеке, на ней акцентировалось внимание на усиление миротворческой роли организации. Официальный Минск в последнее время очень открыто заявляет о своих амбициях миротворца и не только на Донбассе. По моему мнению этот вопрос будет обсуждаться в Белграде.









Интересно и то, что Александр Лукашенко 3 декабря встречается с президентом Сербии Александром Вучичем, а уже 4 декабря президент Вучич встречается с Путиным. Сегодняшние отношения между Белградом и Москвой затруднены шпионским скандалом. Я полагаю, что Лукашенко решает не только экономические вопросы, но и милитарные вопросы между Беларусью и Сербией».





Фото: БелТА



