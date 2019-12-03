Зеленский предупредил Европу о риске тотальной войны









Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel.





По словам украинского лидера, призывы начать войну в Донбассе инспирируются людьми, которые ранее находились у власти в Украине.





"Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводит митинги и говорит: "Давай пойдем сражаться и отвоюем все это!". Но какой ценой? Какова цена? Я не буду этого делать", - заявил Зеленский.





При этом украинский лидер отметил, что если его позиция не удовлетворяет общество, то придет новый президент, который выполнит их требования. Зеленский подчеркнул, что никогда не пойдет на развязывание войны, поскольку его жизненная позиция - быть прежде всего человеком.





"И я не могу отправить их туда (украинских военнослужащих в Донбасс). Как? Сколько из них умрет? Сотни тысяч. А затем начнется тотальная война, тотальная война в Украине, а затем и по всей Европе", - сказал президент Украины.





Ранее Зеленский выразил несогласие с заключенными в 2015 году минскими соглашениями. В частности, украинского лидера не устраивает прописанный в договоренностях порядок урегулирования конфликта. Он отметил, что на Украине считают неприемлемым проведение местных выборов в Донбассе до получения контроля Киевом над российско-украинской границей.



