Павел Усов: Москва будет додавливать Лукашенко всеми средствами

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.





Что стоит за «взрывным» заявлением Семашко?





Комментирует доктор политических наук Павел Усов.





- Создание единого парламента и правительства уже «сейчас решается». Целый год руководство Беларуси говорило исключительно об «экономической интеграции», старательно скрывая политическую составляющую переговоров. Что же произошло?





- Мы до конца не знаем, о чем на самом деле переговариваются стороны и что имел в виду Семашко, говоря о едином парламенте и правительстве. Однако очевидно, что белорусский посол поспешил в своих высказываниях. Видимо, он желал следовать той парадигме, которая сформировалась в рамках интеграционного процесса. Минск заявляет о готовности «углубляться», а Россия за эту готовность должна платить. Другими словами, белорусские власти хотят законсервировать процесс без конкретных результатов, но с прежними преференциями - интеграция без интеграции.





В целом же слова Семашко свидетельствуют о том, что даже чиновники не совсем понимают направление и содержание переговоров, что, когда и кому говорить. Понятно, что договор о строительстве союзного государства предусматривает создание наднациональных органов. И Семашко, как человек советский, не видит в этом ничего плохого, для него такие институты совершенно естественны. Для многих чиновников, у которых отсутствует национальное мышление, белорусская государственность - это атавизм, и им совершенно не важно, кто будет «нажимать» на кнопки.





- Премьер-министры Беларуси и России договорились встретиться 6 декабря, за два дня до запланированной на 8 декабря встречи Лукашенко с Путиным. Между тем, в Кремле заговорили, что встреча Лукашенко с Путиным состоится до нового года. Что пошло не так с «углубленной интеграцией»?





- Скорее всего, стороны не договорились по ключевым политическим элементам программы. Путин не желает подписывать ничего не значащих бумажек. Кремлю нужен конкретный результат, поэтому Москва будет додавливать Лукашенко всеми средствами. Встреча Румаса и Медведева должна сгладить глубину политического кризиса. Я полагаю, что после 8 декабря, если «интеграция подвиснет», Россия начнет масштабную экономическую и политическую атаку на Беларусь, ужесточая условия переговоров и выставляя новые и новые ультиматумы. Мы станем свидетелями спирали конфронтации и постепенного удавливания Беларуси.





- В Кремле рассматривают президентскую кампанию-2020 как самый удобный момент для завершения «углубленной интеграции»?





- Думаю, избирательный процесс в Беларуси станет составляющим в интеграционной войне. Конечно, Москва не намерена устраивать переворотов в Беларуси, но создаст такие условия, при которых «победа» Лукашенко на выборах может дорого стоить всей системе. Полагаю, Москва так или иначе будет подрывать позиции персонально главы Беларуси, расшатывать его положение внутри системы.









- Скажется ли течение «углубленной интеграции» на сценарии президентской кампании? Какие варианты возможны?





- Принимая во внимание новые манипуляции с Конституцией, «выборы» будут связаны с модификацией политической системы и большей фамилизации власти (family - семья). Поэтому сценарии будут зависеть от системных изменений. Тем не менее, определяющим будут действия Москвы.





- Есть версия, что Лукашенко, жонглируя «российской угрозой», просто-напросто отвлекает народ от экономического краха. Насколько она реалистична?





- Народ дезориентирован. Он не чувствует угрозы, идущей от Москвы, да и власть не акцентирует на этом никакого внимания, не стремится мобилизовать население в защиту суверенитета, создать условия для выброса недовольства. Наоборот, власть и некоторые «независимые» эксперты говорят о том, что угрозы нет, что отношения с Россией братские, независимость защищена. Более того, кризис, спровоцированный давлением Москвы, может наоборот укрепить пророссийские ориентации и ожидания, ведь власть ничего не делает для усиления национального дискурса.