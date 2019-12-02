Накануне встречи руководителей Беларуси и России, во время которой, не исключено, будут подписаны дорожные карты так называемой углубленной интеграции, «Салідарнасць» изучила публикации в российской прессе и соцсетях.





Какой будет главная уступка Лукашенко





2 декабря обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе спрогнозировал возможные итоги в верхах в статье «Нас ждет красивая новогодняя сказка».





По мнению автора, и Лукашенко, и Путин оказались перед необходимостью определиться. Первый оказался в тотальной зависимости перед Кремлем, второму нужны новые геополитические успехи:





— В последнее время в стране ничего яркого не происходит, и с достижениями тоже негусто. А здесь новый союз. Не «Крым — наш», конечно, но все-таки. Тем более что нельзя исключать даже теоретически, что по Украине придется уступить, и это может быть не так уж положительно воспринято. Но зато можно будет сказать: вот долгожданная углубленная интеграция с Беларусью. Поэтому самым вероятным сценарием будет красивое объявление о новом союзе.





Дмитрий Дризе не питает иллюзий — он предполагает, что процесс «может затянуться и даже споткнуться». Но начать его, видимо, придется, в чем и будет заключаться главная уступка со стороны Лукашенко.





Публицисту «Коммерсанта» не очевидна выгода России в случае успеха в переговорах белорусской стороны, настаивающей на налоговой компенсации и льготных ценах на энергоресурсы. Мол, нам это в убыток.





— Во-вторых, если Беларусь не войдет в состав России, или это не будет нечто похожее на СССР, или на худой конец на ЕС, тогда вообще непонятно, зачем все это, — добавляет автор. И резюмирует:





— Скорее всего, нас ждет красивая новогодняя сказка: Путин и Лукашенко торжественно объявят, что в Новом году начнется реальная интеграция. А что дальше, уже неважно — это проблемы будущего года.









Напряжение растет





Главный редактор радио «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в очередном выпуске программы «Будем наблюдать» говорил о кадровых перестановках в Минске. Он напомнил о переговорной комиссии, возглавляемой Дмитрием Крутым и Максимом Орешниким.





— Внезапно вчера господин Крутой ушел с министров экономики и стал первым вице-премьером. И я жду, когда Максима Орешкина поднимут до той же должности, потому что это понятно — уровень переговорный.





Притом то, что Максим Орешкин по-прежнему остается одним из экономических фаворитов Владимира Путина, я думаю, что мы дождемся, когда Максима Орешкина повысят. То есть это уровень переговорный комиссии со стороны Беларуси резко поднялся.





Сейчас Венедиктов готовится к интервью с Лукашенко, но оно может не состояться в ближайшее время из-за напряженного графика главы Беларуси:





— На сегодняшний день у меня еще стоит интервью на 6 декабря. Но напряжение по обсуждению новой версии Союзного договора или, вернее, «дорожных карт» сильно растет. Сейчас была короткая встреча в Кыргызстане у Путина с Лукашенко. И они договорились еще до 8-го декабря встретиться еще пару раз, как я понимаю. Поэтому меня честно вчера вечером предупредили, что график может поползти.





Несколько примеров обсуждения на тему интеграции в соцсетях:









Российские пользователи откровенно сочувствуют белорусам в случае подписания «дорожных карт» с Москвой.









Хроника событий





В конце ноября глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько анонсировал встречу 5 декабря депутатов парламента шестого и седьмого созывов с Александром Лукашенко, на которой тот «должен сделать историческое заявление».





Встреча Лукашенко и Путина должна состояться 7 или 8 декабря. Ожидается, что главы государств снимут на ней спорные вопросы, решение которых оказались не по силам правительствам.





28 ноября российская газета «Коммерсантъ» опубликовала данные соцопроса, согласно которым 57,6% белорусов выступают за союзнические отношения с Россией, 31,8% — за партнерские. Белорусские эксперты раскритиковали данные российских социологов.





«Коммерсантъ» сообщил о тупиковой ситуации на переговорах об интеграции. Речь шла о вопросах создания объединенных рынков нефти и газа, а также унификации налогового законодательства.





Посольству Беларуси в России пришлось разъяснять слова своего руководителя Владимира Семашко о договоренности между главами двух стран о создании единого парламента и правительства.