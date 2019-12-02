Караев и революция

Пишет основатель сайта gomel.today Петр Кузнецов.





Министр внутренних дел Караев выдал революционное. Теперь, оказывается, в борьбе с наркотиками милиция будет меньше гоняться за мелкими потребителями, а основное внимание сосредоточит на профилактике и на выявлении крупных поставщиков.





Как бы, вот я не министр, и даже вообще не внутренний орган, однако если бы меня много лет назад, когда эта оголтелая кампания только начиналась, пьяного среди ночи разбудили, и спросили: “Как надо бороться с наркомафией, чтобы это было эффективно?”, – я бы не открывая глаз ответил, что надо выявлять каналы, поставщиков и производителей, и дальше бы лёг спать.





То есть много-много лет милиция занимается не тем, чем надо (на деньги налогоплательщиков) а потом вдруг, когда от этих действий в обществе уже реальный вой поднялся, их озаряет и до них доходит то, что во всём мире практикуется уже десятилетиями. И вот это вот потом ещё как некая позитивная инициатива озвучивается и даже кем-то одобряется.





У нас власти очень любят такое. У нас такое – в любой сфере жизни. Такое – это маразм. Они настолько любят это, что мне иногда кажется, что так делают специально.









Вот все недоумевают и считают маразмом, когда силовики сажают пачками оппозиционеров под предлогом, что те “матерятся” или “справляют нужду”. Или когда дают сутки или штраф за “громкий мат” глухонемому. Но это до определенной степени маразм. Зато потом на какой-то нужный для внешней политики период это прекращается, и все закатывают очи: “Политическая либерализация, потепление”. В то же самое время на системном уровне не происходит ничего – просто маразм приостановили на время. Но это уже позволяет говорить о “потеплении” и беседовать с европейцами.





Можно сажать колоннами запутавшихся детей за дозу декриминализированной много где травы меньше, чем 1 грамм, и до какой-то поры это будет восприниматься как норма. Потом общественное терпение переполняется, начинаются протесты и они говорят: “Ладно, мы будем меньше сажать детей, мы, наконец-то (уговорили) попробуем сажать производителей”. И все скажут: “Ну, слава Богу, власти умнеют” и вот, вроде как уже в информационном поле позитив и положительный образ у целого министра.





Маразм ли это, на самом деле? Может, это продуманная стратегия – заходить так далеко, как только возможно, ради того, чтобы впоследствии можно было поступиться малым, не теряя основного? Добиваться политических уступок, выдавая за “потепление” прекращение беспредела и без системных изменений. Улучшать имидж МВД всего одной неглупой фразой, которая должна была рефреном звучать уже лет 10, вместо того, чтобы реально приструнить озверевших от безнаказанности силовиков. Говорить об эффективности местных властей на примере количества залатанных дыр в дворовых дорогах но так и не выстроив нормального (ответственного, прозрачного и подотчётного) местного самоуправления? Продолжать можно долго.





Продумано или непродумано, спонтанно или осмысленно, у нас сегодня такая реальность. В то время как в мире (цивилизованном) эффективность возведена в абсолют и все только к ней и стремятся (или хотя бы об этом говорят), мы радуемся тому, что вот прямо сейчас где-то и в чём-то маразма станет всего на миллиметр меньше.





Так живём.