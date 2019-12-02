Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко поручил разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов США и НАТО

Беларусь и НАТО обсудили взаимодействие.

Постоянный представитель Беларуси при Организации Североатлантического договора (НАТО) Александр Михневич встретился с заместителем генсекретаря организации Мирчей Джоанэ, пишет "Комсомольская правда".

На встрече Александр Михневич и Мирча Джоанэ обсудили актуальное взаимодействие Беларуси с Североатлантическим альянсом, а также вопросы деятельности НАТО, - отметили в Министерстве иностранных дел.

Напомним, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что официальный Минск не видит в действиях НАТО прямую военную угрозу, но учитывает их в планировании своей военно-политической стратегии и военной политики.


В апреле-мае 2020 года НАТО планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020»). Это будут масштабные учения с участием почти 40 тыс. американских военнослужащих и других стран. Учения пройдут на территории 10стран, в том числеПольши, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Их основная часть будет проходить в Польше и Германии. Участие в этих учениях примут представители 18 стран.

В связи с этим Александр Лукашенко поручил разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов США и НАТО.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru