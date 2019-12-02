Постоянный представитель Беларуси при Организации Североатлантического договора (НАТО) Александр Михневич встретился с заместителем генсекретаря организации Мирчей Джоанэ, пишет "Комсомольская правда"





На встрече Александр Михневич и Мирча Джоанэ обсудили актуальное взаимодействие Беларуси с Североатлантическим альянсом, а также вопросы деятельности НАТО, - отметили в Министерстве иностранных дел.





Напомним, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что официальный Минск не видит в действиях НАТО прямую военную угрозу, но учитывает их в планировании своей военно-политической стратегии и военной политики.







