Международные наблюдатели уехали - началась зачистка

Правозащитники собрали сведения об административном преследовании участников акций, которые происходили во время избирательной кампании и тех, кто каким-то образом пытался поучаствовать в избирательном фарсе.





2 декабря.

Денис Красочко, за участие в предвыборном пикете, который посчитали несанкционированным массовым мероприятием, 8 ноября на пл. Свободы в Минске, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Первомайского района г. Минска. Начало в 11.30.





Леонид Кулаков, за участие во "Встрече свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября составлен протокол по ч.3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд Первомайского района г. Минска.





Ольга Николайчик, за участие в предвыборном пикете, который посчитали несанкционированным массовым мероприятием.Суд Первомайского района г. Минска. Начало в 11.30.





Нина Багинская, (ст 23.34 КоАП, суд Первомайского района Минска);







4 декабря.

Оксана Юшкевич, составлен протокол правонарушения по ст 23.34 КоАП. Суд Октябрьского района Минска. Начало в 9:15.



5 декабря.





Анастасия Гусева, за участие в "Встречи свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября составлен протокол по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд Центрального района Минска. Начало - 9:15;





Павел Северинец, за участие в "Встречи свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября составлен протокол по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд Центрального района Минска. Начало - 9:15;





Андрей Кудик, за участие в акции-шествии 16 ноября «Встреча свободных людей", составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Центрального района Минска. Начало - 9:15;





Артем Черняк, за участие в акции-шествии 16 ноября «Встреча свободных людей", составлен протокол по ч.3 ст. 23.34 КоАП. Суд Центрального района Минска. Начало - 10:15.





Максим Винярский, за участие в "Встрече свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября составлен протокол по ч.3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд Центрального района Минска;





Евгений Афнагель, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Центрального района Минска;





Ольга Николайчик, за участие в "Встречи свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября составлен протокол по ст. 23.34 КоАП.





Андрей Шарендо, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Ленинского района Бреста.









6 декабря.

Анастасия Гусева, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;





Андрей Войнич, составлен протокол по ст. 23.34 ч.1 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 14.15.





Артем Черняк, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;





Евгений Афнагель, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;





Ольга Николайчик, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска;





Дмитрий Козлов, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по части 1 ст. 23.34 ч.1 КоАП; Суд Московского района Минска;





9 декабря.





Петр Маркелов, являлся доверенным лицом кандидата в депутаты Станислава Шашка, который баллотировался в Минске в Палату Представителей по Юго-Западному избирательному округу № 99. Составлены 2 протокола: ст. 17.1 (мелкое хулиганство), ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Суд Московского района Минска, начало в 10-00.



10 декабря.





Андрей Слиж, за участие в несанкционированном пикете кандидата в депутаты Полины Шaрэнда-Панасюк во время парламентской кампании составлен протокол по ч.3 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района Бреста.





12 декабря.

Александр Морачевский, за участие в несанкционированном пикете кандидата в депутаты Полины Шaрендо-Панасюк во время парламентской кампании составлен протокол по ч.3 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района Бреста;





Елена Шабуня, за сюжет на тему выборов для телеканала "Белсат" составлен протокол по статье 22.9 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации). Суд Витебского района.





Дмитрий Лупач, за сюжет на тему выборов для телеканала "Белсат" составлен протокол по статье 22.9 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации). Суд Витебского района.





По сведениям правозащитников "Весны", повестки для составления протоколов административного правонарушения по ст. 23.34 КоАП за участие в предвыборных митингах и других массовых мероприятиях по состоянию на 30 ноября или протоколы получили:





Ирина Халип (2 декабря вызывают в Центральный РУВД Минска для составления протокола по ст. 23.34 КоАП);





Наталья Самотыя (получила по почте протокол за 16.11.2019);





Михаил Чемурако (Бывший кандидат в депутаты из Дубровно. Составлен протокол по ст 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции).









Напомним, 29 ноября Суд Полоцкого района и города Полоцка вынес постановление о привлечении к административной ответственности в виде ареста на 15 суток общественному активисту Александру Круткину.





На своей странице в Facebook он поместил репост, где содержались слова: "Нам надо действовать смело и решительно. 15 ноября, 18:00, Октябрьская площадь. Речь идет о "Встрече свободных людей".