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За чей счет праздник? Сыновья Лукашенко слетали в ОАЭ на Гран-при "Формулы-1"

Виктор Лукашенко отправился туда уже в 10-ый раз. И это при том, что буквально пару недель назад он вместе с папой "мочил ноги в заливе".

За чей счет праздник? Сыновья Лукашенко слетали в ОАЭ на Гран-при "Формулы-1"
© Photo : пресс-служба правительства Дубая
Старший сын Александра Лукашенко Виктор уже в очередной раз посетил последнюю гонку сезона-2019, который завершился в Абу-Даби на трассе Яс-Марина, передает пресс-служба правительства Дубая.

Гонку в Абу-Даби, которая прошла в минувшее воскресенье, выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, ранее досрочно ставший шестикратным чемпионом мира, второе место – у Макса Ферстаппена из Red Bull, третьим стал гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Виктор Лукашенко был в числе приглашенных гостей, среди которых официальные лица из разных стран мира. За гонкой также наблюдали президент Чечни Рамзан Кадыров, руководитель Татарстана Рустам Минниханов, и некоторые главы государств.


В длинном списке посетителей Гран-при также значится и глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Виктор Лукашенко уже не первый год посещает Гран-при Абу-Даби по приглашению правящей семьи. Впервые он побывал на Яс-Марине почти 10 лет назад, и с тех пор он постоянно летает на последнюю гонку сезона "Формулы-1".
Источник: sputnik.by
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