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Кремль отказался обсуждать с Украиной вопрос Крыма

В Кремле считают невозможным обсуждение темы Крыма с Украиной в любом формате, заявил пресс-секретарь главы РФ Путина Дмитрий Песков.


Отвечая на вопрос о том, какой будет реакция российской стороны, если Зеленский поднимет проблему статуса Крыма в «нормандском формате», Песков сказал журналистам: «Хорошо известная».

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и собственно какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях... Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

На уточняющий вопрос о том, не приведет ли это к сворачиванию переговоров, пресс-секретарь Путина ответил отрицательно: «Нет, не приведет».

Отвечая на вопрос о том, как поступит Путин, если Зеленский на личной встрече поднимет вопрос о принадлежности Крыма, Песков отметил, что президент «безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы».


Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях саммита, где у них будет возможность обсудить газовый вопрос.

В Кремле заявляли, что Путину и Зеленскому в Париже будет о чем поговорить, «потому что личное общение отличается от телефонного разговора».
Источник: vz.ru
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