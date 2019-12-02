Пул Первого: президент Сербии лично встретит Лукашенко в аэропорту

Вучич и Лукашенко, архивное фото





Сообщается, что в Белграде Лукашенко проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.





На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами.





Программой визита также предусмотрена стреча Лукашенко с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.





В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.