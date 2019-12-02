Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Новое расследование ФБК: "кошелек" Путина содержит за счет россиян телеведущую-пропагандистку

ФБК нашел у российской телеведущей Наили Аскер-заде самолет, яхту на 8 млрд и огромную квартиру и особняк на Рублевке.

Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навального опубликовал расследование в отношении телеведущей канала «Россия 1» Наили Аскер-заде, в котором утверждается, что в ее распоряжении находятся бизнес-джет Bombardier Global 6000 и 62-метровая яхта SEA&US. 

На нее также записан и дом площадью почти в тысячу квадратных метров в коттеджном поселке «Жуковка-3» под Москвой, а также и другая собственность. 

В расследовании ФБК утверждается, что богатство Наили Аскер-заде стало возможным благодаря близким отношением с главой ВТБ Андреем Костиным.
Источник: spektr.press
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru