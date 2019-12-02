Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навального опубликовал расследование в отношении телеведущей канала «Россия 1» Наили Аскер-заде, в котором утверждается, что в ее распоряжении находятся бизнес-джет Bombardier Global 6000 и 62-метровая яхта SEA&US.





На нее также записан и дом площадью почти в тысячу квадратных метров в коттеджном поселке «Жуковка-3» под Москвой, а также и другая собственность.





В расследовании ФБК утверждается, что богатство Наили Аскер-заде стало возможным благодаря близким отношением с главой ВТБ Андреем Костиным.







