Новое расследование ФБК: "кошелек" Путина содержит за счет россиян телеведущую-пропагандистку
ФБК нашел у российской телеведущей Наили Аскер-заде самолет, яхту на 8 млрд и огромную квартиру и особняк на Рублевке.
Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навального опубликовал расследование в отношении телеведущей канала «Россия 1» Наили Аскер-заде, в котором утверждается, что в ее распоряжении находятся бизнес-джет Bombardier Global 6000 и 62-метровая яхта SEA&US.
На нее также записан и дом площадью почти в тысячу квадратных метров в коттеджном поселке «Жуковка-3» под Москвой, а также и другая собственность.
В расследовании ФБК утверждается, что богатство Наили Аскер-заде стало возможным благодаря близким отношением с главой ВТБ Андреем Костиным.
Источник: spektr.press
14:59 02/12/2019
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