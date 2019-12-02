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Начался суд над экс-главой Браславского района Драневским и его женой

2 декабря в Витебске начали рассматривать громкое коррупционное дело — судят бывшего председателя Браславского райисполкома Владимира Драневского и его супругу Елену Драневскую.

Начался суд над экс-главой Браславского района Драневским и его женой
Владимир Драневский
В Витебске судят бывшего председателя Браславского райисполкома Владимира Драневского и его супругу Елену Драневскую.

Чиновников обвиняют в целом ряде злоупотреблений — самого Драневского сразу по шести статьям, а его жену, занимавшую в райисполкоме должность начальника отдела экономики, по трем.


Против Владимира Драневского выдвинуты обвинения в получении взятки, превышении власти и мошенничестве, а также в подстрекательстве к даче взятки, хищениям и отмыванию нелегальных доходов. 

Елена Драневская (на фото ниже) по версии следствия была пособником в превышении власти, хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями и легализации денег, полученных преступным путем.


Самая «тяжелая» из этих статей — 430-я (получение взятки), согласно санкциям ее 3-й части бывшего вертикальщина могут посадить на 15 лет. Его супруге грозит максимум 10 лет колонии за пособничество в превышении власти или служебных полномочий.

Владимира и Елену Драневских арестовали в конце июня 2019 года, в Браславском райисполкоме они не успели проработать и четырех лет. 

После задержания супружеской четы были произведены аресты и других должностных лиц районного исполнительного комитета, так недавно был осужден первый заместитель председателя райисполкома.


Съёмка в зале заседаний велась только до начала процесса. Не смотря на то, что сторона обвинения не возражала против работы фотографов и операторов, судья принял сторону обвиняемых, которые высказались против съёмки в зале суда.
Сяржук Серабро, vitebsk.cc
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