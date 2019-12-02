Анна Канопацкая: Я первая репрессированная за свои взгляды

– Анна, а вас приглашали на заседание политсовета ОГП?





– Наверное, не было заинтересованности в том, чтобы я там присутствовала. Поэтому официального приглашения не было. Правда, в одном из мессенджеров мне написали, что будет заседание политсовета, на котором рассмотрят мой законопроект. Но при этом не было обозначено, какой именно.





Кстати, я пока еще действующий депутат и по уставу партии – член политсовета.





– Какой была ваша первая реакция, когда узнали об исключении из партии? Выругались? Улыбнулись? Махнули рукой?





– Я была первым представителем оппозиции в Палате представителей. Сейчас я первая репрессированная за свои демократические взгляды.





Я, кстати, пришла в партию одной из первых, намного раньше некоторых теперешних и бывших ее лидеров.





Не считаю решение политсовета ОГП по поводу моего исключения решением партии. Это решение не партии, а группы лиц. И, по большому счету, действия ОГП сегодня мало чем отличаются от действий того же Центризбиркома…





Мне не стыдно за свою работу в парламенте, я об этом уже много раз говорила. Я всегда подчеркивала свои демократические взгляды, приверженность принципам свободы, верховенства права, я говорила, что буду отстаивать экономические свободы.





Мне однозначно не по пути с теми, для кого вендетта с семьей Лукашенко важнее, чем сохранение независимости страны и ее социально-экономическое развитие.





– Анна, а что слышно по поводу работы, которую вам предлагал премьер-министр Серей Румас? Выбрали себе должность?





– Я отклонила предложение. Потому что понимаю, что в условиях нынешней модели госуправления я не смогу реализовать те реформы, приверженцем которых являюсь.





Кстати, с моей точки зрения власть сегодня оказалась на ступеньку выше оппозиции, предложив мне сотрудничество.









– Сегодня во власти есть люди с прогрессивными взглядами. Например, тот же Румас, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, тот же недавно назначенный вице-премьер Дмитрий Крутой…





– Но они готовы смириться с тем, что работать нужно по строго определенным правилам, не выходя за красные флажки. А я не такой человек.





– После Академии управления вы находитесь в кадровом резерве главы государства?





– Первый раз об этом слышу! Не знаю, кто это придумал. Меня никто не уведомлял о включении в кадровый резерв. Не думаю, что это делается без согласия человека.

Кстати, учебу в Академии я еще не закончила.





Я открыта для любого конструктивного сотрудничества. И когда поздравляла Дмитрия Крутого с недавним назначением и сказала ему, что в моем лице он может видеть союзника, если его цель – экономически развитая, свободная и независимая Беларусь.





– Какие ваши планы на будущее? Партия от вас отказалась, депутатские полномочия подходят к концу…





– Для меня важно закончить проекты, которые я начала реализовывать. Надеюсь, все получится. Работы много.









– Звучат мнения, что вы можете вступить в другую партию...





– Пока не думала об этом.



