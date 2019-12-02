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Блогер Серый Кот пошел по повестке в Оршанский РОВД и не вернулся

Активист Дмитрий Козлов, известный как блогер Серый Кот был вызван повесткой к старшему участковому Оршанской РОВД Лилии Трушко 30 ноября на 9 часов утра в качестве "участника административного процесса".
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Позже стало известно, что из отделения милиции он попал в изолятор временного содержания, до суда.

Известно, что за участие в несанкционированном массовом мероприятии "Встречи свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября на него был составлен протокол правонарушения по части 1 ст. 23.34 ч.1 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

На 6 декабря в суде Московского района Минска назначено рассмотрение его административного дела. Какой был смысл задерживать его до суда в Орше - пока неясно.


По данным правозащитников, в начале декабря назначено более 20 судов над участниками акций и митингов, прошедших в рамках избирательной кампании. Еще на несколько человек составлены протоколы правонарушений.
Источник: spring96.org
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