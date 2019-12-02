Беларусь превращается в БССР-2, или Опасная игра не по правилам Минска
Пишет директор по исследованиям аналитического центра EAST Андрей Елисеев.
kremlin.ru
Пишет директор по исследованиям аналитического центра EAST Андрей Елисеев.
“Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями”, – заявил Владимир Семашко.
Опа, про обновленные договоренности создать единый парламент и правительство (!) беларуские власти молчали, как рыба. До сей поры обществу фактически скармливали версию, что Лукашенко удалось отбиться хотя бы от явного политического компонента интеграции. То есть, что раздел 5-ый Договора о создании Союзного Государства (СГ) про органы СГ не будет форсироваться.
Планы по унификации законодательства с российским чуть ли не во всех сферах и без того сулят сдачу значительной части суверенитета. Но если некие договоренности на перспективу про Парламент СГ и союзный Совмин – правда, то опасная игра не по планам Минска рискует превратиться в еще более скорое поглощение Беларуси и превращение ее в БССР-2, чем казалось ранее.
Лукашенко, конечно же, рассчитывает в очередной раз обыграть Кремль и обеспечить выгодную сделку: отдать сравнительно малое (типа унификации законодательства в некритичных отраслях, передачу контроля над реэкспортом санкционки и др.) взамен на дальнейшую ощутимую экономическую поддержку в виде низких цен на газ, компенсаций нефтяной отрасли и дальнейшей кредитной поддержки. Поставив на кон ни больше ни меньше как суверенитет страны, беларуские власти почему-то уверены (и уверены ли?), что Кремль в очередной раз поведется на обещания, заплатит наперед и устрашится реальных действий Лукашенко по прекращению военного сотрудничества, а то и мифическому “уходу на Запад”.
Недавние заявления Лукашенко о том, что совместная противовоздушная оборона и охрана общих границ дорого стоят, и вообще “На хрена нам такой союз?” – об этом.
По всей видимости, секретная, парафированная в сентябре, Программа действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства в своей преамбуле ссылается на статью 63 Договора и далее последовательно проходится по его положениям, типа статьи 20 (единое гражданское и налоговое законодательство), статьи 25 (унифицированный банковский надзор) и т.д. Число исключительных и совместных сфер ответственности (более 30), оговоренных в Договоре, примерно соответствует числу анонсированных дорожных карт.
Посольство Беларуси в России поспешило заявить, что Семашко не так поняли и якобы выдрали его слова из контекста. Ну так нечего послу ляпать не подумавши, общественность и так напряжена всей секретностью переговорного процесса. И даже если Программа действий не содержит планы по реанимации реальных надгосударственных органов СГ, то полностью не исключено, что Кремль поднимет этот вопрос на более позднем этапе.
В любом случае, с приближением 8-го декабря ставки в переговорах растут, и никакого шага навстречу Беларуси ни по одному из трёх экономических столпов поддержки (нефть, газ, кредиты) Кремль не сделал. Все они обусловлены конкретными обязательствами Минска по более глубокой интеграции.
В конце октября стало известно, что Евразийский банк развития заморозил выдачу последнего транша кредита Беларуси в размере 200 млн дол. Это в придачу к ранее замороженному межгосударственному кредиту на 600 млн долл.
По цене на газ до сих не договорились. Как ранее пожаловался журналистам беларуский заместитель министра энергетики, Россия увязывает этот вопрос с согласованием всех интеграционных дорожных карт. Впрочем, у Минска пока довольно сильная позиция именно по газовому вопросу, учитывая, что о транзите газа с Киевом Москва до сих не договорилась, а запуск “Северного потока – 2” переносится на полгода.
Кремль также в очередной раз дал понять, что компенсация Беларуси потерь из-за изменений в правилах налогообложения в нефтяной отрасли возможна лишь в случае продвижения с унификацией налогового законодательства. Иначе требования Минска о компенсации выглядят “странно”, сообщил пресс-секретарь Дмитрия Медведева. Более того, Россия до сих пор не выплатила компенсацию даже за потери Беларуси от поставок загрязненной нефти в апреле этого года.
Некоторые российские источники сообщают, что работу по финализации дорожных карт интеграции курирует с российской стороны никто иной как Михаил Бабич, которого Кремль весной отозвал с должности посла по просьбе Лукашенко. Как и предполагалось, ничего радикально в позиции Кремля в отношении Беларуси это не изменило, и Бабич продолжил заниматься Беларусью из Москвы.
В довесок ко всему, на днях неизвестные атаковали белорусское посольство в Екатеринбурге и спалили беларуский флаг. Российская сторона также провела телефонный обзвон жителей Беларуси, на основании которого выдала сомнительные выводы социологического исследования, которые уже широко тиражируются в российских СМИ. Цель опроса – манипуляция общественным мнением в Беларуси и России касательно вопроса об интеграции.
Та доля опрошенных беларусов (почти 90%), которые за “союзнические” или “партнерские” отношения с Россией, вовсе не идентична доле белорусов, которые поддерживают радикальное углубление интеграции, подразумевающее потерю реального суверенитета страны. Если население Беларуси спросить про предпочитаемый формат отношений с Китаем (союзнический / партнерский / нейтральный / враждебный), то доля выбравших “союзнический” и “партнерский” также вполне может превышать 50%.
Это однако не означает, что население Беларуси поддерживает приведение беларуских налогового и гражданского кодексов в соответствие с китайскими, создание общего с Китаем информационного пространства, или формирование союзного беларуского-китайского парламента и правительства.
09:00 02/12/2019
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