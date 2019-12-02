Минск, ноябрь 2019-го / Reuters





Опрос проводился Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, у которого нет аккредитации для работы в Беларуси. Для него пришлось сделать 7 тысяч звонков, целиком анкету заполнили 500 респондентов.

Не нужно смешивать белорусов

Опрос опубликован за 10 дней до переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина о дорожных картах по “углублению интеграции” России и Беларуси? Совпадение? И если нет, то что эта публикация может означать?









“Это такая попытка если и не надавить на Лукашенко, то хотя бы продемонстрировать своей аудитории: смотрите, белорусы хотят интегрироваться, а вот если Лукашенко ничего не подпишет, то это он не хочет, — считает политический обозреватель Артём Шрайбман. — То есть пока это всё выглядит так, потому что в опросе слишком много технических и других проблем”.





По мнению Шрайбмана, 57,6% белорусов, которые высказались за союз с Россией, нельзя смешивать (в том числе и в заголовках новостей) с 31,8% тех, кто выступает за партнёрство. Ведь, по сути, это разнонаправленные движения от того состояния, в котором интеграция двух государств находится сейчас.





“Здесь важно понимать, что такое союз. Ведь если дальше мы будем задавать вопрос: “Хотите ли вы вступить в состав России?” — подавляющее большинство ответит отказом. Но “союз” и “независимость” не противоречат друг другу. А та треть (примерно) людей, которые выступают за партнёрские отношения, — они, по сути, выступают за некое понижение сегодняшнего уровня сотрудничества, потому что Беларусь и Россия сегодня формально союзники, а партнёры мы со всеми остальными западными странами”, — говорит политический обозреватель.

“Попытки его понервировать”

На 8 декабря намечены торжества по случаю 20-летия создания Союзного государства Беларуси и России. В Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют подписать дорожные карты по углублению интеграции. Однако 17 ноября руководитель Беларуси заявил:





"Знаете, какой отрицательный торговый баланс у нас с Россией? Под $9 миллиардов. И где мне взять эти деньги, чтобы покрыть дефицит? Покрываем на других рынках. Что ж это за союз, когда мы каждый год теряем и теряем? Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз?!"





Артём Шрайбман не думает, что опрос российских социологов как-то повлияет на Лукашенко перед встречей с Путиным:





“Накануне многих важных встреч и переговоров разные группы в России (не только Кремль) устраивают такие попытки его понервировать. Но я не вижу, как это может повлиять, потому что вопросы, которые там обсуждаются, настолько фундаментальные, связанные с энергетикой, налоговой системой, которые до сих пор не разрешены, что очередные медийные уколы могут только немного разозлить, но не более того”.

Пропорция ответивших всего 1 к 14? Это странно

В сентябре 2019 года результаты похожего социологического исследования озвучил руководитель Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий. По его данным, за союз с Россией выступают 54,5% белорусов, а 25% — за союз с Европой. Еще 20,5% опрошенных не знают, что ответить: не определились с ответом на этот вопрос.





Андрея Вардомацкого прокомментировать исследование российских коллег. Социолог считает количество опрошенных достаточным для того, чтобы делать выводы об общественном мнении в Беларуси. Но вот количество ответивших респондентов вызывает у него удивление. Еврорадио попросилопрокомментировать исследование российских коллег. Социолог считает количество опрошенных достаточным для того, чтобы делать выводы об общественном мнении в Беларуси. Но вот количество ответивших респондентов вызывает у него удивление.









“Было 7000 звонков, но завершёнными оказались только 500 из них. Это несколько странно, потому что тематика опроса не является чувствительной, на такое отвечает большинство. Почему так много неответивших? Непонятно. Пропорция ответивших всего 1 к 14. У нас же на подобных опросах отвечают порядка 80%”.





Вардомацкий обращает внимание, что МГИМО — известное и уважаемое высшее учебное заведение, которое готовит кадры дипломатического корпуса. Однако этот ВУЗ неизвестен как организация, занимающаяся именно проведением опросов, то есть обладающая интервьюерской сетью и соответствующей инфраструктурой.



