Румас и Медведев встретятся 6 декабря

Они договорились встретиться 6 декабря. Такая информация размещена на сайте Совета Министров Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. "Был обсужден ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Также премьер-министры договорись провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря", - говорится в сообщении.





Дмитрий Медведев поздравил Сергея Румаса с юбилеем. Премьер-министр России пожелал своему белорусскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.