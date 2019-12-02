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Румас и Медведев встретятся 6 декабря

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Они договорились встретиться 6 декабря. Такая информация размещена на сайте Совета Министров Беларуси, сообщает БЕЛТА.

 

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. "Был обсужден ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Также премьер-министры договорись провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря", - говорится в сообщении.

 


Дмитрий Медведев поздравил Сергея Румаса с юбилеем. Премьер-министр России пожелал своему белорусскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов. 
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