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Саакашвили: решение покинуть Грузию было ошибкой

Экс-президент Грузии признался журналистам, что его решение покинуть родину в 2013 году было ошибочным.

Бывший президент Грузии Михаил Саакавшили прокомментировал свой отъезд из родины, назвав его ошибкой. Об этом он заявил в эфире грузинского телеканала Mtavari.
 
Политик отметил, что перед ним не стоял страх тюрьмы, поскольку аналогичные угрозы были и в Украине.

 

По словам Саакашвили, он уехал из Грузии, потому что устал "и люди от меня устали".
 
"Сожалею, что в 2013 году я просто оставил все и покинул Грузию. Ушел не из-за боязни сесть в тюрьму... А потому, что устал и люди устали от меня... Но оставить свою страну - это самый худший выход", – подчеркнул экс-президент.
 
Напомним, Саакашвили находился на посту президента Грузии с 2008 года. В 2013 политик покинул страну. Саакашвили получил украинское гражданство и был назначен на должность главы Одесской облгосадминистрации в мае 2015 года. В ноябре 2016 года он подал в отставку.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника, пишет korrespondent.net
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