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Анна Канопацкая: «Руководство ОГП окончательно себя дискредитирует»

Сегодня стало известно, что депутата Палаты представителей Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданско партии.


Уже экс-член ОГП Анна Канопацкая сейчас находится в дороге за пределами Беларуси. Связь с ней не очень хорошая, но «Белорусскому партизану» удалось получить от нее короткий комментарий по поводу скандального решения политсовета ОГП.

-- Печальное зрелище, -- говорит Анна Канопацкая. -- Незаконными решениями руководство ОГП окончательно себя дискредитирует.
«Белорусский партизан».
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