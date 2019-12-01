Анна Канопацкая: «Руководство ОГП окончательно себя дискредитирует»
Сегодня стало известно, что депутата Палаты представителей Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданско партии.
Уже экс-член ОГП Анна Канопацкая сейчас находится в дороге за пределами Беларуси. Связь с ней не очень хорошая, но «Белорусскому партизану» удалось получить от нее короткий комментарий по поводу скандального решения политсовета ОГП.
-- Печальное зрелище, -- говорит Анна Канопацкая. -- Незаконными решениями руководство ОГП окончательно себя дискредитирует.
«Белорусский партизан».
20:47 01/12/2019
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