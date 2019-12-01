Маркус Меккель: каждое утро смотреться в зеркало без стыда

Последний глава МИД ГДР поделился своим опытом жизни в тоталитарной стране и рассказал о своем пути к переменам.





- Каждый раз, когда я приезжаю в Беларусь, я помню, что мой отец пережил войну, выжил. И я помню, какую цену заплатили белорусы на той войне.





Мы уже говорили о тяжелых временах. Как христианин я говорю, моя надежда – это Бог.





Я приехал к вам, чтобы показать, что в мире есть люди, ждущие от вас, что вы станете новыми людьми. Мы сегодня не будем говорить о большой политике: что должны сделать США, Россия, Лукашенко – это не наше дело. У вас только что прошли так называемые «выборы». Мы в ГДР тоже сталкивались с «выборами», но от таких выборов надежды не жди. А где же тогда искать надежду? Внутри себя, вместе с людьми, которые готовы вместе отправиться в путь. А значит, в первую очередь нужно относиться серьезно к себе: не смотреть на себя как на жертву, а как на человека, который может что-то изменить.





Задаешься вопросом: тогда – в ГДР, сегодня – в Беларуси – как можно продолжать жить с достоинством? С чего начать такой путь? Просто с того, чтобы каждое утро смотреться в зеркало и за себя было не стыдно. Именно поэтому мне нравится название вашего движения – Говори правду.





Я вырос в обществе, где раскол проходил в голове каждого человека. Думаю, вам тоже это знакомо. И я сказал себе тогда, 35 лет назад, что этот раскол в конце концов губит человека, поэтому сначала нужно не солгать, затем – не молчать, а потом сказать правду. И для детей это особенно важно: дети, которые видят, что их родители не едины с собой, вырастут с таким же расколом в душе.





Первая заповедь – не верьте газетам, верьте самому себе, своему опыту.





Пришло время начинать изменения. Я сам до 37-го не верил, что мне когда-то придется пожить при демократии, и тем более в объединенной Германии. И тем не менее мы начали свой путь.





В Лиссабонском договоре есть статья 49: каждое государство Европы имеет право стать членом Европейского союза. Мне кажется, это тот самый посыл, который нужен Беларуси. Может, быть это та далекая цель, к которой стоит идти.





Вопрос: Как объединилась Германия?





- В первую очередь мы должны быть благодарны Горбачеву, не только мы, но и чехи, венгры, вся Восточная Европа. Как только мы что-то начинали делать, появлялись советские танки. Как только пришел Горбачев, появилась надежда, что все может быть по-другому. Это была внешняя предпосылка. Но и была внутренняя предпосылка. Когда в 1989 году открылось окно в можностей, мы решились сделать шаг к демократии.









Вопрос: В ГДР я провел все свое детство, уехал ребенком в 91-м году. Вы знаете - почему: вы подписали соглашение, и советские войска выводились. Помню, как мой отец-военный очень радовался, считал, что это справедливость историческая. Что из того хорошего в ГДР стало фундаментом?





- Из структур ГДР вряд ли что следовало взять с собой. Самым простым оказался путь присоединения к ФРГ: мы приняли устройство Западной Германии. Самое сложное – научиться брать свою судьбу в свои руки. За 20 лет я был депутатом Бундестага, я был немного особенным – частью 5 части депутатов восточногерманских депутатов. Нужно не сидеть в пивной и жаловаться, а пора брать свою судьбу в свои руки.





Вопрос: Почему 70% жителей бывшей ГДР не довольны своей жизнью?





- Есть комплекс неполноценности у моих сограждан по востоку – они не верят в свою полноценность. Восточные немцы не научились брать свою судьбу в свои руки и от этого страдают.



