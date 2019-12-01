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Три вечера в неделю: как белорусский премьер начал говорить по-белорусски

Жена премьер-министра Беларуси Сергея Румаса Жанна рассказала в интервью TUT.by, как в их семье начали говорить по-белорусски.

Жанна Румас отметила, что в семье последние два года действует правило три раза в неделю по вечерам разговаривать только по-белорусски.

«Еще в прошлом году, вскоре после назначения, Сергей пришел домой и сказал, что «трэба пачынаць размаўляць па-беларуску» («надо начинать говорить по-белорусски» — Прим.). Было какое-то мероприятие, и он понял, что не может быстро и качественно поддерживать разговор», – заявила жена премьер-министра.

Она добавила, что в детстве Сергей Румас побеждал на школьной районной олимпиаде по белорусскому языку, а у нее было третье место.
Источник: МГ/МВ belsat.eu
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