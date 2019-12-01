Жанна Румас отметила, что в семье последние два года действует правило три раза в неделю по вечерам разговаривать только по-белорусски.





«Еще в прошлом году, вскоре после назначения, Сергей пришел домой и сказал, что «трэба пачынаць размаўляць па-беларуску» («надо начинать говорить по-белорусски» — Прим.). Было какое-то мероприятие, и он понял, что не может быстро и качественно поддерживать разговор», – заявила жена премьер-министра.





Она добавила, что в детстве Сергей Румас побеждал на школьной районной олимпиаде по белорусскому языку, а у нее было третье место.



