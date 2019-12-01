Анну Конопацкую исключили из ОГП
Анну Конопацкую исключили из Объединенной гражданской партии. Такое решение 1 декабря приняли партийцы на политсовете ОГП, посвященной итогам парламентских выборов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Алексей Кириенко, заместитель председателя ОГП, передает "Еврорадио".
Исключение стала формальной процедурой. Конопацкая заявила, что оставляет ОГП, еще в сентябре. Поводом стало то, что на съезде ОГП она не увидела свое имя в партийных списках выдвиженцев на парламентские выборы.
Конопацкая на выборы выдвигалась самостоятельно. Она собрала необходимые для регистрации своей кандидатуры 1000 подписей, но ЦИК их забраковал. Попасть в Палату представителей на второй срок у Анны не получилось.
Официальное исключение из партии совпало с окончанием депутатского мандата. В последние дни работы Палаты представителей Конопацкая успела направить свой законопроект о гарантиях бывшему президенту Беларуси и членам его семьи.
19:08 01/12/2019
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