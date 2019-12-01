Так считает министр иностранных дел Латвии. Могла ли бы Беларусь участвовать в учениях НАТО? Какие темы планируют затронуть во время возможного визита Александра Лукашенко в Ригу? Сергей Пелеса записал интервью с руководителем латвийской дипломатии Эдгарсом Ринкевичсом в брюссельской штаб-квартире НАТО, передает "Белсат"





- В связи с перспективой возможного визита руководителя Беларуси Александра Лукашенко в Латвию, как бы вы оценили отношения с Беларусью в сфере безопасности? Беларусь – это надежный партнер? Или может быть какая-то потенциальная угроза чувствуется с территории Беларуси?





- Во-первых, мы, конечно, понимаем, что у Беларуси с Россией очень тесные взаимоотношения в военной сфере. Мы понимаем, что решение Беларуси когда-то стать напуть более тесной интеграции с Россией в военной сфере – это факт. Вместе с тем, у нас уже где-то 2-3 года развиваются нормальные, хорошие отношения между Министерствами обороны и Латвии, и Беларуси. Мы обмениваемся информацией, пытаемся наладить такой механизм сотрудничества, где обмен информацией способствует некоторому доверию. Зная, что и у нас много натовских военных учений, и у России, и у Беларуси много ихучений, такие меры просто нужны, чтобы избежать каких-то инцидентов, которые могут только повредить и нам, и нашим соседям.





Во-вторых, мы считаем, что это суверенное решение Беларуси, как развивать свою государственность, как развивать свою оборонную политику, политику безопасности. Вместе с тем, я думаю, что настала пора подписать договор, который у НАТО существует с многими другими государствами, которые неявляются членами НАТО в сфере обмена информацией. Я думаю, что это возможно. Это,конечно, надо решить на уровне всех государств-членов НАТО. Но когда я был в июле в Минске, когда мы обсуждали эти вопросы сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью, а также НАТО и Беларусью, мы говорили об углублении сотрудничества.





Это не значит, что Беларусь вступает в НАТО, абсолютно нет. Такой договор у НАТО есть и с Российской Федерацией.





Но это все же дает более хорошую гарантию того, что какие-то проблемы могут решаться дипломатическим путем, а не эскалацией. Так что я думаю, чтоэто возможно. Я бы хотел надеяться, что мы сможем достичь договоренности здесь в НАТО, а также с нашими соседями из Беларуси.









- Насколько мне стало известно тут в кулуарах от официальных представителей НАТО, Беларусь заинтересована в том, чтобы расширить свою программу сотрудничества, так называемую ИППС, программу сотрудничества и партнерства с НАТО. Конечно, она будет скромной по сравнению с другими странами, но, тем не менее, Беларусь готова сделать шаг вперед. Вы можете себе представить, что в будущем Беларусь могла бы, пусть даже в какой-то скромной сфере, участвовать в каких-то действиях НАТО: может быть в совместных учениях по антикризисным действиям или каким-то медицинским спасениям и так далее?





- Я думаю, что в сфере гражданской обороны, в сфере, как вы уже сказали, учения медиковили учения по устранению последствий каких-то катастроф, – это возможно. Но эторешение не только НАТО, это решение самой Беларуси. Если страна заинтересована, то я могу сказать, что Латвия будет поддерживать расширение такого сотрудничества. Но инициатива должна быть подана Минском, потому что мы не хотим создать какое-то впечатление, что мы сейчас будем втягивать Беларусь в НАТО или в Евросоюз. Это суверенное решение самого государства, как много, как интенсивно сотрудничать с той или иной организацией. Но в принципе я бы хотел сказать, что мы открыты к новым идеям, к новым проектам, которые тоже могут поспособствовать сотрудничеству между нашей страной и Беларусью, между НАТО и Беларусью. Я думаю, что это возможно, ноэто решение во многом зависит от Минска.









- Господин министр, в балтийских государствах и Польше находятся пограничные международные силы НАТО: всего около трех тысяч, в том числе в Латвии тоже есть такой батальон. В Литве же появился батальон США в рамках двустороннего сотрудничества. Есть ли заинтересованность, необходимость у официальной Риги,чтобы на территории Латвии появился подобный батальон США и тем самым увеличил обороноспособность Латвии как союзника США и союзника по НАТО?





- Я бы все же хотел поправить вас. Это не двустороннее соглашение между Соединенными Штатами Америки и Литвой. Это в принципе более пространный проект, где Соединенные Штаты участвовали в учениях в Латвии, сейчас будут участвовать в учениях в Литве. У нас, кстати, тоже был батальон. Если не батальон, то довольно много военнослужащих Соединенных Штатов где-то два года назад. Эти учения проходят на основе ротации сил, также и США. Так что здесь я бы хотел уточнить, что это не двустороннее сотрудничество. Это более региональные проекты, где мы участвуем вместе с Соединенными Штатами. И,конечно, американские солдаты тоже были в Эстонии, иногда появляются в Латвии. И да,мы заинтересованы, чтобы такого рода сотрудничество продолжалось, на основе ротации, чтобы наши американские союзники побывали и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, и в Польше, прорабатывали вместе с нашими военными взаимное сотрудничество, налаживали контакты. Так что да, мы в принципе полностью поддерживаем такое сотрудничество.





- Позвольте задать последний короткий вопрос. Александр Лукашенко, вероятнее всего, посетит Латвию по приглашению официальной Риги. Какой самый главныйвопрос для Латвии будет поднят во время визита?





- Все, что мы с вами сегодня обсуждали, будет на повестке дня: это и политические отношения между Латвией и Беларусью, и между Евросоюзом и Беларусью. Также я думаю, если будет заинтересованность белоруской стороны, то будем обсуждать также те вопросы сотрудничества между Беларусью и НАТО. Это опять вопрос не к нам, а больше кнашим белорусским коллегам. Второе – это, конечно, экономическое сотрудничество. Третье, не будем забывать, что в 2021 году и Рига, и Минск являются организаторами мирового чемпионата по хоккею. У нас довольно много практических вопросов. Конечно, не все надо решать на уровне президентов, но я думаю, эта тема тоже будет затрагиваться.