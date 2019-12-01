Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Россия в Арктике впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал"

В ноябре истребитель МиГ-31К выпустил ракету по наземной цели, ее скорость достигла более 10 000 км/ч.

В Арктике российские Военно-космически силы впервые провели испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По данным СМИ, в ноябре истребитель МиГ-31К выпустил ракету по наземной цели, ее скорость достигла более 10 000 км/ч.

Технические характеристики "Кинжала" засекречены, но, по некоторым данным, это усовершенствованная версия квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты "Искандер". Носителем "Кинжала" является сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31К.

В Минобороны РФ утверждают, что комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире.

Ранее российский президент Путин в послании Федеральному собранию говорил, что ракета, летящая со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, может маневрировать на всех участках траектории полета.

Кстати, Минобороны РФ ранее показывало видео учебных пусков ракет "Кинжал".


В 2018 году сообщалось, что Северный флот РФ развернет на острове Котельный в Арктике батарею береговых ракетных комплексов "Бастион".

Из-за России Великобритания решила усилить северный фланг НАТО, наращивая свое присутствие в Арктике.

В мае 2019 года министерство обороны США опубликовало доклад, в котором говорится об усилении активности Китая в Арктике. По мнению Пентагона, это может привести к нарастанию военной угрозы в регионе.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru