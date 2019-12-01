Самый очевидный пример такой династии – семья Лукашенко. Старший сын главы государства теперь не только помощник президента по национальной безопасности, но и фактический руководитель Национального олимпийского комитета (НОК).

Но и помимо президентской в белорусской власти хватает семей, о которых можно подумать, что там передают руководящие посты чуть ли не по наследству.

Крутые

Николай Крутой сделал успешную карьеру в системе лесного хозяйства. В 90-х он руководил Кличевским лесхозом и Минским производственным лесохозяйственным объединением. Пиком карьеры Николая Крутого стал пост председателя концерна «Беллесбумпром» – эта должность уровня министра.

Когда отец уже оставил высокий пост, его 23-летний сын Дмитрий Крутой устроился на работу в Министерство лесного хозяйства. Но карьеру он в итоге сделал в Минэкономики: и вот самый молодой министр экономики уже первый вице-премьер.

Турчины

В советские времена Генрих Турчин сумел продвинуться по партийной линии. В Новогрудке он работал заведующим организационным отделом в горкоме партии. Потом стал управляющий делами в местном райисполкоме.

Сын Александр отца не подвел. После должностей замов в Кореличском райиполкоме и Минском облисполкоме он перешел на работу в правительство, став одним из самых влиятельных чиновников.

Теперь Александр Турчин будет руководить Минской областью – эксперты считают, что Лукашенко хочет убедиться, что он готов к посту премьер-министра.

Румасы

Нынешнему главе правительства значительный опыт также передал отец. Николай Румас работал еще в правительстве БССР. В 1990 году он стал первым заместителем министра финансов – и оставался на этом посту десятилетие, поработав и при Кебиче, и при Лукашенко. С учетом опыта и регулярной сменяемости министров Николай Румас был самой важной фигурой в Минфине.

Сын Сергей стал успешным банкиром и в первый раз на серьезный пост в правительстве зашел в 2010 году, став вице-премьером.

Рыженковы

Владимир Рыженков в 80-е отвечал за спорт в отделе административных органов ЦК КПБ. В 1990 году он вместе с отцом Румаса пришел в правительство, возглавив Госкомитет по физической культуре и спорту.

В 90-х Владимир Рыженков был президентом НОКа и министром спорта.

В это время его сын Максим устроился на работу в МИД. С 2006 года он работает в Администрации президента. Сейчас Максим Рыженков – первый зам Натальи Кочановой.

Макеи

Владимир Макей начал работать в МИДе в 90-х, оставив карьеру военного. На некоторое время в конце 2000-х он стал помощником президента и главой его Администрации. С 2012 года Владимир Макей стал начальником для своего сына от первого брака Виталия, который пошел по стопам отца, устроившись в МИД.

Виталий Макей работал в посольстве в Австрии, в белорусской миссии в ООН, с недавнего времени – в Главном управлении многосторонней дипломатии МИДа.

Гайдукевичи

Сергей Гайдукевич, как и Владимир Макей, до распада СССР делал карьеру военного. Во власти он закрепился в 2000-х. Был депутатом Палаты представителей, спецпредставителем МИДа по взаимодействию с европейскими парламентскими структурами, членом Совета Республики.

Сын Олег пошел по стопам отца, оставив работу в милиции в начале 2010-х. Теперь Олег Гайдукевич как некогда отец будет руководить Либерально-демократической партией и являться депутатом Палаты представителей.

Попковы

Александр Попков начинал карьеру в 80-х в сельском хозяйстве. В 90-е поработал главой Шкловского и Круглянского райисполкомов. В 1998 году стал вице-премьером в правительстве. Еще была должность заместителя главы Администрации президента.

В последние десятилетия Александр Попков известен как депутат Палаты представителей и член Совета Республики.

Неудивительно, что по его стопам решила пойти дочь Марина Ленческая. В ноябре она стала депутатом нижней палаты парламента.



