Вучич рассказал, как бывший президент Сербии прятался от Лукашенко

— Я с удовольствием приму Лукашенко! Это человек, который всегда был вместе с народом Сербии. Ни в одном своем выступлении он не был против Сербии, никогда не голосовал против Сербии! И как же мы его не примем? Тадич (экс-президент Сербии — прим. ред.) прятался от него в ресторане на «Копаонике» (курорт в Сербии). Говорил, когда он (Лукашенко) катался на лыжах: «Мы не можем видеться на публике!». Я не буду скрываться и вести тайные переговоры! Как мы не примем лидера братской страны? Как я могу не принять таких друзей, только для того, чтобы меня никто не стал обвинять? — перевод речи Вучича приводит Telegram-канал Пул Первого





Так глава Сербии отреагировал на позицию председателя Демократической партии Сербии Санды Рашкович-Ивич по поводу визита в страну президента Беларуси. В программе запланирована встреча Лукашенко с председателем Народной скупщины (парламента. — Прим. ред.) Сербии Майей Гойкович и депутатами.





Санда Рашкович-Ивич заявила, что из-за позиции Лукашенко по Косово (Минск независимость Косова не признает — прим. ред.), президент Сербии должен принять гостя, но встреча белорусского президента с местными депутатами — издевательство над демократией, передает Danas.





— В Беларуси в парламенте нет оппозиции. Весной, видимо, перед парламентскими выборами у нас выступит Ким Чен Ын, чтобы поделиться с режимом опытом и передать знания об избирательных процессах, — заявила политик. Вучич пристыдил Рашкович-Ивич за такие высказывания.





Что же касается истории с экс-президентом Тадичем, то Лукашенко действительно ездил кататься на лыжах в Сербию в марте 2009 года. Президент и его свита жили в отеле «Гранд» в туристическом центре «Копаоник». Там же в это время, по данным СМИ, находился и Тадич. Состоялась ли тогда встреча двух президентов, не сообщалось.