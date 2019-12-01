В ответе на обращение могилевских политиков говорится, что для празднования исторических событий, которые поспособствовали формированию белорусской государственности в 1917—1919 годах допускается проведение «круглых столов, дискуссий исторической направленности в рамках уставной деятельности общественных и политических организаций». Подписала письмо заместитель председателя горисполкома Алла Галушко, передает "Радио Свобода"





Владимир Шанцев считает, что для Могилевского горисполкома день объявления независимости БНР событие «чужое и непонятное». По его мнению позиция местных чиновников в вопросе «официального признания важности для белорусской государственности Дня Воли зависит от того, что скажет начальство из Минска».