Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Власти Могилева отказались внести День Воли в список общегородских праздников

С предложением включить в план официальных городских мероприятий на 2020 год празднование 102-й годовщины независимости БНР обращались к городским властям руководитель областной организации ОГП Владимир Шанцев и координатор БХД Олег Аксенов.

В ответе на обращение могилевских политиков говорится, что для празднования исторических событий, которые поспособствовали формированию белорусской государственности в 1917—1919 годах допускается проведение «круглых столов, дискуссий исторической направленности в рамках уставной деятельности общественных и политических организаций». Подписала письмо заместитель председателя горисполкома Алла Галушко, передает "Радио Свобода".

Владимир Шанцев считает, что для Могилевского горисполкома день объявления независимости БНР событие «чужое и непонятное». По его мнению позиция местных чиновников в вопросе «официального признания важности для белорусской государственности Дня Воли зависит от того, что скажет начальство из Минска».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru