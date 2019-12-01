Белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что Беларусь и Россия продолжает работу над согласованием дорожных карт углубленной интеграции и параллельно решает проблему цен на энергоносители в 2020 году. «Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями» - отметил дипломат. Впрочем, уже через несколько часов после обнародования этих оптимистических заявлений посольство Беларуси в России опровергло собственного посла и заявило, что слова о едином парламенте и правительстве вырваны из контекста. А позже стало известно, что запланированная на 8 декабря встреча президентов Беларуси и России может не состояться, так как сторонам не удалось согласовать всю интеграционную программу действий.





Инициатором этой встречи был белорусский президент Александр Лукашенко, однако Владимир Путин в своем общении с белорусским президентом выбрал тактику, которая удивительно напоминает его диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин ставит условия и пока его визави не выполняет все, что требует Кремль, встречи не происходит.





Понятно, что условия, которые должен выполнить Лукашенко, куда более серьезны, чем те условия, которые выдвигаются Зеленскому. От украинского президента требовали согласиться с пресловутой «формулой Штайнмайера», да и разговаривать с ним будут в присутствии президента Франции и канцлера Германии. Лукашенко встречается с Путиным без посредников. И требование к нему очень простое и ясное – сдать Беларусь. То есть согласовать все «интеграционные карты», которые предложены Россией.





Пока что Лукашенко сопротивляется, как может. Но его посол в России не случайно говорит не только об интеграции, но и о необходимости согласовать цены на энергоносители. Белорусская экономика не в лучшем состоянии и зависит от российской благосклонности. И обменивать эту благосклонность на слова о дружбе и братстве не очень-то хорошо получается. Путину больше не нужны слова. Ему нужна Беларусь. И для ее поглощения российский президент пытается воспользоваться договором о Союзном государстве, который был подписан еще во времена Бориса Ельцина, но никогда не выполнялся. Не выполнялся именно потому, что Лукашенко не хотел делиться властью с Ельциным и Путиным.





Но в Москве решили дождаться момента, когда у белорусского президента будет не так уж много возможностей для маневра. Если бы Лукашенко удалось «дожать» до 8 декабря, Путин мог бы с легким сердцем отправляться в Париж – «дожимать» Зеленского Теперь поглощение Беларуси приходится отложить. Но Путин продолжает рассчитывать, что у него все получится: в Кремле пока что не исключают, что встреча российского и белорусского лидеров все же состоится до конца года.