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Белорусы Нью-Йорка устроили акцию протеста у штаб-квартиры ООН

Десятки белорусов выразили протест против «углубления интеграции» с РФ.

Живущие в Соединенных Штатах белорусы, устроили 30 ноября акцию протеста у штаб-квартиры Организации объединенных наций в Нью-Йорке.

Об этом сообщил в Facebook активист Вадим Васильев.

Они высказывались против интеграционных соглашений между Беларусью и Россией, которые должны быть подписаны 8 декабря.


На плакатах видны надписи «Союз с агрессором - война», «Сделать Беларусь снова свободной», «Остановить российский империализм» и другие.
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