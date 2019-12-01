«У нас не Украина, пристрелят». Максим Галкин заявил, что не будет баллотироваться в президенты
Максим Галкин заявил, что не будет начинать политическую карьеру и не собирается баллотироваться в президенты.
Недавно Галкин выступил с концертом в Новосибирске. Артист активно шутил на политические темы и получил поддержку зрителей.
Видео с выступлением Галкина в Новосибирске собрало миллионы просмотров на YouTube.
После размещения ролика в Сети многие поклонники начали поддерживать Галкина и обещали отдать за него свои голоса на выборах.
Как пишут интернет-сайты, на недавнем концерте в Кремлёвском Дворце Галкин заявил, что удивлён такой реакции публики, потому что на протяжении всей своей творческой карьеры он шутил о политике, но не получал такой поддержки.
Между тем, Галкин пояснил, что не будет баллотироваться в президенты и пояснил: «У нас не Украина, пристрелят ещё до инаугурации».
09:58 01/12/2019
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