







Сообщил об этом ресурс «LasVegasHerald» со ссылкой на аукционных брокеров. В публикации идет речь о коллекции роскошных автомобилей, принадлежащих старшей дочери первого президента Казахстана и спикеру Сената Парламента Казахстана Дариге Назарбаевой.









Информация о предстоящей распродаже появилась на сайте аукционного дома Guernsey’s, но позже была удалена. В предлагаемом на продажу списке значились такие машины: Ferrari F40; Ferrari Testarossa; Бугатти Вейрон; Ламборджини Миура; Lamborghini Murcielago; Ламборджини Урус; Koenigsegg Agera S; Pagani Zonda и Альфа Ромео 8С.





Всего 9 уникальных автомобилей, оцененных примерно в $13 млн. Речь идет о стартовой цене. Какими будут окончательные цены, можно только догадываться.





По информации инсайдеров ресурса, аукцион был первоначально запланирован на конец декабря, но в последний момент было принято решение перенести мероприятие на конец первого квартала 2020 года.