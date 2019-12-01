







О том, что президент имеет отношение к ее освобождению, Настя узнала от своего адвоката.





"На самом деле в камерах нет телефонов, туда нельзя позвонить и сказать, я президент… Мне адвокат рассказал, а потом приехал консул и тоже подтвердил", – рассказала Настя Рыбка.





Сейчас девушка, по ее словам, собирается встретиться с президентом Беларуси и надеется, что встреча состоится очень скоро.





"Даты пока нет, но надеемся на декабрь", – отметила Настя.





Она также подтвердила то, что собирается строить политическую карьеру и баллотироваться в депутаты. Однако прошедшую избирательную компанию в парламент Настя пропустила, потому что строила музыкальную карьеру, записывала первый музыкальный клип, где выступила в качестве певицы.





Бывшая эскортница Настя Рыбка стала известна широкой общественности после того, как вместе с известным пикапером Алексом Лесли попала в тайскую тюрьму за проведение запрещенных в Таиланде секс-тренингов.





После девяти месяцев заключения молодые люди были депортированы в Россию и Беларусь, где их освободили.



