"Не хочу забегать, предвосхищать некоторые события, но это (подписание газового контракта на 2020 год - ИФ) может быть быстрее, чем 31 декабря", - сказал Семашко журналистам в пятницу в Москве в кулуарах международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".





Между тем, посол, который остается ключевым переговорщиком с "Газпромом" в течение ряда многих лет, констатировал, что пока его переговоры с главой газовой монополии Алексеем Миллером не принесли положительного результата.





"Мы с Алексеем Борисовичем (Миллером – ИФ) уже 20 лет знакомы", - сказал Семашко, комментируя состоявшиеся в начале недели переговоры с главой "Газпрома". "Конечно, в каких-то вопросах сблизили позиции, в других вопросах – пока нет. Больше ничего не могу сказать", - добавил он.





По словам посла, "позиции сблизятся, но не сегодня".





Как сообщалось, 27 ноября заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский констатировал, что российская сторона может повысить цену газа для Беларуси в 2020 году с текущего уровня в $127 за 1 тыс. куб. м.





"Они (российская сторона - ИФ) не готовы пока пересматривать условия, которые сформированы для "Газпрома". Сейчас у нас $127 за 1 тыс. куб. м. Эта цена должна быть пересмотрена. Она (цена на газ с 2020 года - ИФ) может получиться и больше", - сказал Закревский журналистам в среду в Минске.









"Может получиться и так, что они ("Газпром" - ИФ) рассчитают цену на более высоком уровне", - добавил замминистра.





Он также сообщил, что Беларусь рассчитывает на цену на газ с 2020 года на уровне Смоленской области, что примерно в два раза ниже текущей цены поставок. "У нас и сейчас в принципе идет привязка (цены на газ - ИФ) к уровню Смоленской области. Да, мы этот вопрос обсуждаем (сохранение привязки к уровню цен для Смоленской области - ИФ)", - сказал Закревский.





В апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса Беларусь и Россия согласовали фиксированную цену поставок газа - $129 за 1 тыс. куб. м в 2018 году и $127 - в 2019 году. Цена газа со следующего года для Минска остается неопределенной.





Сложные переговоры по газу остаются одним из камней преткновения в отношениях Беларуси и России в течение всего времени существования Союзного государства. Ранее газовые контракты на очередной год стороны неоднократно подписывали непосредственно в новогоднюю ночь. Семашко в течение более 15 лет являлся ключевым переговорщиком Минска по газу.



