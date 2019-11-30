На время поездки в Афганистан у Трампа забрали телефон





На время необъявленного визита в Афганистан у президента США Дональда Трампа, наравне с сопровождавшими его журналистами, забрали телефон, сообщает www.kommersant.ru со ссылкой на Politico.





При этом его сотрудники продолжали публиковать записи с учетной записи в Twitter, чтобы никто не заметил отсутствие активного в социальных сетях президента.





Американского президента сопровождали 13 журналистов. Им сообщили о том, куда они летят, за два часа до прибытия. Цифровые часы в пресс-салоне Air Force One обычно показывают время в Вашингтоне, местонахождение самолета на данный момент и время в месте прибытия. Однако на этот раз они были отключены до приземления в Афганистане.





28 ноября господин Трамп впервые за свой президентский срок посетил Афганистан. Там он встретился со своим афганским коллегой Ашрафом Гани. Президент США также выступил на авиабазе Баграм перед американскими военнослужащими, поздравил их с Днем благодарения и поужинал с ними. Также он сообщил, что США продолжают переговоры с «Талибаном».





Фото: www.politico.com.



