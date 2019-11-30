Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Иван Эйсмонт: Калиновского "сейчас используется как инструмент раскола"

В пятничном выпуске “Клуба редакторов” директор Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что образ Калиновского и память о нём используются для раскола белорусского общества:

Перезахоронение Калиновского / Ольга Шукайло, TUT.BY

В пятничном выпуске “Клуба редакторов” директор Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что образ Калиновского и память о нём используются для раскола белорусского общества:

“Он [Калиновский] сейчас используется как инструмент раскола. Государство признаёт заслуги Калиновского. Вице-премьер поехал на церемонию. У нас улицы называют его фамилией. Но его демонстративно кладут под бело-красно-белый флаг. Демонстративно ставят в противовес нынешнему государству и нынешней Беларуси. Таким образом раскалывают ситуацию”, пишет euroradio.fm

Поводом для такого заявления стала критика со стороны независимых журналистов в адрес госСМИ из-за репортажей с перезахоранения Кастуся Калиновского. Оказалось, что по мнению государственных изданий на перезахоронении отсутствовала национальная символика белорусов. Журналисты государственного информационного агентства БЕЛТА и телеканала “Беларусь 1” проигнорировали в своих репортажах белорусов с национальными бело-красно-белыми флагами.

О том как менялась государственная политика по отношению к Кастусю Калиновскому можно проследить в тексте Еврорадио, где мы посмотрели как рассказывали про героя-повстанца в школьных учебниках истории.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru