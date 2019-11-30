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Карбалевич: «Турчин — главный кандидат на пост премьера после Румаса»

Политолог прокомментировал пятничные кадровые перестановки.

Карбалевич: «Турчин — главный кандидат на пост премьера после Румаса»
Министр экономики Дмитрий Крутой был назначен на должность первого вице-премьера, а занимавший этот пост Александр Турчин возглавил Миноблисполком.

— Совершенно очевидно, что Турчин в фаворе у Александра Лукашенко, и он его продвигает. Александр Турчин представляет правительство на большинстве заседаний, которые проводятся у Лукашенко, он сопровождает главу государства в поездках, — отметил Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

Эксперт напоминает: глава Беларуси пригрозил, что будет менять правительство до президентских выборов.

— Не исключаю, что Турчин — главный кандидат на пост премьер-министра после Румаса.

По мнению Валерия Карбалевича, выдвижение Дмитрия Крутого на пост первого заместителя премьер-министра логично.

— Крутой был самым молодым министром в правительстве. Он курирует переговоры с Россией, дорожные карты. На позиции вице-премьера от его взглядов мало что зависит, — добавил эксперт.

Политический обозреватель считает, что экс- премьер Михаил Мясникович, назначенный на главный пост в ЕАЭС, — это с одной стороны, хороший уровень белорусского представительства.

— Он понимает, как работает бюрократическая машина. С другой стороны, накануне президентских выборов человека авторитетного в номенклатурных кругах лучше сослать в Москву — такая логика, на мой взгляд, стоит за этим решением, — пояснил Валерий Карбалевич.
Салідарнасць
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