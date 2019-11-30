Союз независимых или «сдача» суверенитета?

Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко. Лидеры оппозиции Беларуси мгновенно отреагировали на высказывание посла и призвали беларусов выходить с протестами против цитата «продажи страны». Можно ли планы по созданию единого правительства Беларуси и России назвать «сдачей независимости» и не нарушает ли это Конституцию Беларуси?









Для «Белсата» комментирует беларуский политолог Андрей Егоров:





«В заявлении посла Беларуси Владимира Семашко мы слышим новые акценты. Ранее беларуская стороны уклонялась от констатации того, что в договоренностях президентов есть политическая составляющая, то сейчас уже беларуский посол говорит о создании наднациональных органов власти к которым перейдет часть полномочий правительства Беларуси. Если такие договоренности действительно присутствуют в документах, которые планируют подписать главы Беларуси и России, то в таком случае однозначно можно сказать о «сдаче суверенитета Беларуси».





«Эти решения противоречат Конституции Беларуси, потому что в Конституции не прописаны положения о каких-либо наднациональных органах. И если решения этих союзных наднациональных органов будут обязательны к исполнению в Беларуси, то это требует изменения Конституции».



