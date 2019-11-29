Два человека погибли в результате теракта на Лондонском мосту

Нападавшего застрелил спецназ лондонской полиции. Полиция сообщает, что этот человек напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек. Он был убит на месте. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства.













Глава антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил в пятницу вечером, через два с половиной часа после инцидента, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, но полиция рассматривает произошедшее как теракт.





Мост Лондон-бридж находится в оживленном финансовом и туристическом центре британской столицы. Два года назад он был ареной крупного теракта, в результате которого от ножевых ранений погибли восемь человек и почти полсотни были ранены.





Полиция также сообщает, что несколько человек получили ножевые ранения.





В социальных сетях сразу после происшествия появились снятые очевидцами видео, на которых вооруженные полицейские оттаскивают от одного человека других, а затем полицейский стреляет в этого человека.





На других видео этот человек уже неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.





Кроме того, на видео видно, как один из боровшихся с этим человеком мужчин отбегает в сторону с большим ножом в руке - предположительно, отнятым у нападавшего.





Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что сначала он увидел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного.





Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько.





Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.







